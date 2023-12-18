https://ria.ru/20231218/boets-1916596020.html

Семье бойца СВО из Батайска могли угрожать с Украины, заявили в МВД

Семье бойца СВО из Батайска могли угрожать с Украины, заявили в МВД - РИА Новости, 18.12.2023

Семье бойца СВО из Батайска могли угрожать с Украины, заявили в МВД

Сообщения с угрозами семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова из Батайска, предварительно, поступали с территории Украины, следует из заявления на... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:58

2023-12-18T20:58

2023-12-18T22:18

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек — РИА Новости. Сообщения с угрозами семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова из Батайска, предварительно, поступали с территории Украины, следует из заявления на портале "МВД Медиа". "Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины", — говорится на сайте.Ранее в понедельник телеканал RT со ссылкой на источник сообщил, что члены семьи Рудакова обратились в полицию с просьбой защитить их, поскольку им стали угрожать расправой.После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре прошлого года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.

https://ria.ru/20231218/svo-1916459967.html

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Погибший в зоне СВО боец о страхе за семью Погибший в зоне СВО боец о страхе за семью 2023-12-18T20:58 true PT0M20S

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батайск, ростовская область, украина, общество