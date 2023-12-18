https://ria.ru/20231218/blagotvoritelnost-1916389666.html

Губернатор Приамурья как Дед Мороз исполнит мечты троих детей

Губернатор Приамурья как Дед Мороз исполнит мечты троих детей - РИА Новости, 18.12.2023

Губернатор Приамурья как Дед Мороз исполнит мечты троих детей

Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в благотворительной новогодней акции "Стань Дедом Морозом", он исполнит пожелания трех детей, подарив им... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T07:35

2023-12-18T07:35

2023-12-18T07:35

амурская область

общество

дед мороз

василий орлов (губернатор)

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908695034_0:185:3073:1914_1920x0_80_0_0_a8199d21638b502766f1160037d347ae.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в благотворительной новогодней акции "Стань Дедом Морозом", он исполнит пожелания трех детей, подарив им подарки, сообщает правительство региона. Письма с детскими пожеланиями губернатор снял с елки, которая расположена в холле правительства. 11-летний Михаил написал, что мечтает о детской железной дороге, Светлана, которой 15 лет, попросила теплый костюм, а 7-летний Кирилл попросил машину КамАЗ и игрушку-котика. "Дед Мороз, естественно, исполнит все желания. Более того, я приглашаю Кирилла на российско-китайский фестиваль зимних видов спорта, который пройдет в следующем году на пограничной реке Амур. Там планируется проведение автомобильных гонок, в том числе будет участвовать команда "КамАЗ-мастер". Думаю, что Кириллу будет интересно", - сказал Орлов. Глава региона пригласил всех присоединиться к акции "Стань Дедом Морозом". "Давайте подарим на Новый год каждому ребенку исполнение его мечты", - сказал Орлов. Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом" проводится по инициативе губернатора Приамурья с 2018 года. Благодаря ей, пятый год исполняются заветные новогодние желания детей, которые живут в детских домах и приютах области. В этом году ребята написали Деду Морозу более 560 писем с пожеланиями, для 383 из них уже нашлись исполнители. Акция "Стань Дедом Морозом" продлится до 22 декабря.

https://ria.ru/20231216/mechta-1916203731.html

https://ria.ru/20231213/blagotvoritelnost-1915576356.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дед мороз, василий орлов (губернатор), амурская область