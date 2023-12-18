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Губернатор Приамурья как Дед Мороз исполнит мечты троих детей
Губернатор Приамурья как Дед Мороз исполнит мечты троих детей - РИА Новости, 18.12.2023
Губернатор Приамурья как Дед Мороз исполнит мечты троих детей
Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в благотворительной новогодней акции "Стань Дедом Морозом", он исполнит пожелания трех детей, подарив им... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T07:35
2023-12-18T07:35
2023-12-18T07:35
амурская область
общество
дед мороз
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в благотворительной новогодней акции "Стань Дедом Морозом", он исполнит пожелания трех детей, подарив им подарки, сообщает правительство региона. Письма с детскими пожеланиями губернатор снял с елки, которая расположена в холле правительства. 11-летний Михаил написал, что мечтает о детской железной дороге, Светлана, которой 15 лет, попросила теплый костюм, а 7-летний Кирилл попросил машину КамАЗ и игрушку-котика. "Дед Мороз, естественно, исполнит все желания. Более того, я приглашаю Кирилла на российско-китайский фестиваль зимних видов спорта, который пройдет в следующем году на пограничной реке Амур. Там планируется проведение автомобильных гонок, в том числе будет участвовать команда "КамАЗ-мастер". Думаю, что Кириллу будет интересно", - сказал Орлов. Глава региона пригласил всех присоединиться к акции "Стань Дедом Морозом". "Давайте подарим на Новый год каждому ребенку исполнение его мечты", - сказал Орлов. Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом" проводится по инициативе губернатора Приамурья с 2018 года. Благодаря ей, пятый год исполняются заветные новогодние желания детей, которые живут в детских домах и приютах области. В этом году ребята написали Деду Морозу более 560 писем с пожеланиями, для 383 из них уже нашлись исполнители. Акция "Стань Дедом Морозом" продлится до 22 декабря.
https://ria.ru/20231216/mechta-1916203731.html
https://ria.ru/20231213/blagotvoritelnost-1915576356.html
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общество, дед мороз, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Общество, Дед Мороз, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
Губернатор Приамурья как Дед Мороз исполнит мечты троих детей
Губернатор Приамурья принял участие в новогодней акции "Стань Дедом Морозом"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в благотворительной новогодней акции "Стань Дедом Морозом", он исполнит пожелания трех детей, подарив им подарки, сообщает правительство региона.
Письма с детскими пожеланиями губернатор снял с елки, которая расположена в холле правительства. 11-летний Михаил написал, что мечтает о детской железной дороге, Светлана, которой 15 лет, попросила теплый костюм, а 7-летний Кирилл попросил машину КамАЗ и игрушку-котика.
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"Дед Мороз, естественно, исполнит все желания. Более того, я приглашаю Кирилла на российско-китайский фестиваль зимних видов спорта, который пройдет в следующем году на пограничной реке Амур
. Там планируется проведение автомобильных гонок, в том числе будет участвовать команда "КамАЗ-мастер". Думаю, что Кириллу будет интересно", - сказал Орлов.
Глава региона пригласил всех присоединиться к акции "Стань Дедом Морозом". "Давайте подарим на Новый год каждому ребенку исполнение его мечты", - сказал Орлов.
Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом" проводится по инициативе губернатора Приамурья с 2018 года. Благодаря ей, пятый год исполняются заветные новогодние желания детей, которые живут в детских домах и приютах области. В этом году ребята написали Деду Морозу более 560 писем с пожеланиями, для 383 из них уже нашлись исполнители. Акция "Стань Дедом Морозом" продлится до 22 декабря.
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