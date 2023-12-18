https://ria.ru/20231218/berlin-1916566640.html
Протестующие в Берлине фермеры освистали министра сельского хозяйства
Протестующие в Берлине фермеры освистали министра сельского хозяйства - РИА Новости, 18.12.2023
Протестующие в Берлине фермеры освистали министра сельского хозяйства
Протестующие в Берлине фермеры освистали в понедельник вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства страны Джема Оздемира, следует из видео,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:12
2023-12-18T18:12
2023-12-18T18:13
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Протестующие в Берлине фермеры освистали в понедельник вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства страны Джема Оздемира, следует из видео, опубликованного телеканалом Phoenix. Ранее в понедельник фермеры в знак протеста из-за планов правительства на фоне бюджетного кризиса сэкономить на субсидиях на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники выстроили в цепочку у Бранденбургских ворот свыше сотни тракторов. Речь выступавшего перед протестующими Оздемира несколько раз прерывалась свистом и гулом недовольных фермеров. Глава союза фермеров ФРГ Йоахим Руквид, который организовал протест, даже был вынужден призвать протестующих проявить уважение и выслушать министра. На прошлой неделе Оздемир заявил, что хочет предотвратить отмену субсидий на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники. Тринадцатого декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса в стране. В его ходе было принято решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
https://ria.ru/20231212/evropa-1915184991.html
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в мире, берлин (город), германия, йоахим руквид
В мире, Берлин (город), Германия, Йоахим Руквид
Протестующие в Берлине фермеры освистали министра сельского хозяйства
Протестующие в Берлине фермеры освистали министра сельского хозяйства Оздемира
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Протестующие в Берлине фермеры освистали в понедельник вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства страны Джема Оздемира, следует из видео, опубликованного телеканалом Phoenix
.
Ранее в понедельник фермеры в знак протеста из-за планов правительства на фоне бюджетного кризиса сэкономить на субсидиях на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники выстроили в цепочку у Бранденбургских ворот свыше сотни тракторов.
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Речь выступавшего перед протестующими Оздемира несколько раз прерывалась свистом и гулом недовольных фермеров. Глава союза фермеров ФРГ Йоахим Руквид
, который организовал протест, даже был вынужден призвать протестующих проявить уважение и выслушать министра.
На прошлой неделе Оздемир заявил, что хочет предотвратить отмену субсидий на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники.
Тринадцатого декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса в стране. В его ходе было принято решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро.
В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).
Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
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