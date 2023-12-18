https://ria.ru/20231218/berlin-1916566640.html

Протестующие в Берлине фермеры освистали министра сельского хозяйства

Протестующие в Берлине фермеры освистали министра сельского хозяйства - РИА Новости, 18.12.2023

Протестующие в Берлине фермеры освистали министра сельского хозяйства

Протестующие в Берлине фермеры освистали в понедельник вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства страны Джема Оздемира, следует из видео,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:12

2023-12-18T18:12

2023-12-18T18:13

в мире

берлин (город)

германия

йоахим руквид

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779145676_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_c3de7ec3a9ef9e6be71a2aa5f473e046.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Протестующие в Берлине фермеры освистали в понедельник вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства страны Джема Оздемира, следует из видео, опубликованного телеканалом Phoenix. Ранее в понедельник фермеры в знак протеста из-за планов правительства на фоне бюджетного кризиса сэкономить на субсидиях на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники выстроили в цепочку у Бранденбургских ворот свыше сотни тракторов. Речь выступавшего перед протестующими Оздемира несколько раз прерывалась свистом и гулом недовольных фермеров. Глава союза фермеров ФРГ Йоахим Руквид, который организовал протест, даже был вынужден призвать протестующих проявить уважение и выслушать министра. На прошлой неделе Оздемир заявил, что хочет предотвратить отмену субсидий на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники. Тринадцатого декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса в стране. В его ходе было принято решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.

https://ria.ru/20231212/evropa-1915184991.html

https://ria.ru/20231209/protest-1914863275.html

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), германия, йоахим руквид