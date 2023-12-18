https://ria.ru/20231218/bayden-1916589103.html

Рейтинг одобрения Байдена достиг антирекорда

Рейтинг одобрения Байдена достиг антирекорда - РИА Новости, 18.12.2023

Рейтинг одобрения Байдена достиг антирекорда

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена среди американцев опустился до очередного антирекорда, деятельность лидера Штатов поддерживают только 34%... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:09

2023-12-18T20:09

2023-12-18T20:09

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена среди американцев опустился до очередного антирекорда, деятельность лидера Штатов поддерживают только 34% избирателей, свидетельствует опрос университета Monmouth. "Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34%, а 61% не одобряет его работу - это самый низкий уровень в опросах университета с момента его вступления в должность", - сообщает университет. Как говорится в сообщении, рейтинг одобрения Байдена снижается и среди сторонников демократов, и среди тех избирателей, которые не отдают предпочтение ни одной партии, а из числа республиканского электората американского лидера поддерживают лишь 5%. Несмотря на усилия администрации в борьбе с безработицей и по созданию инфраструктуры, больше половины опрошенных недовольны действиями руководства страны в этих сферах, 69% не одобряют политику Байдена по вопросам миграции, 68% недовольны инфляцией, говорится в сообщении. Опрос был проведен с 30 ноября по 4 декабря среди 803 взрослых по телефону и онлайн, погрешность составляет 4,8 процентных пункта. Байден ранее заявил, что он является наиболее явным кандидатом от демократов, который сможет одолеть своего предшественника Дональда Трампа. Опрос агентства Рейтер и статистической компании Ipsos 7 ноября показывал, что рейтинг его одобрения находится на максимально низком уровне с апреля и составляет 39%. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20231121/bayden-1910716821.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп