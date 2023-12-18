https://ria.ru/20231218/bayden-1916533350.html

Байден и его супруга расстроились из-за низкого рейтинга, пишут СМИ

Байден и его супруга расстроились из-за низкого рейтинга, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023

Байден и его супруга расстроились из-за низкого рейтинга, пишут СМИ

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл расстроены низким рейтингом одобрения действующего американского лидера, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:13

2023-12-18T16:13

2023-12-18T16:14

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл расстроены низким рейтингом одобрения действующего американского лидера, пишет газета Washington Post. "На протяжении нескольких месяцев президент и первая леди Джилл Байден говорили помощникам и друзьям, что они расстроены низким рейтингом одобрения президента и опросами, которые показывают, что он отстает от бывшего президента Дональда Трампа... а в последние недели они стали расстраиваться, что не добиваются большего прогресса", - пишет издание. Как отмечает газета, показатели в опросах "неприемлемо низкие", и президент США хотел бы знать, что его команда делает по этому поводу. Ранее данные опроса американской газеты Wall Street Journal показали, что американцы скорее бы проголосовали за экс-лидера Дональда Трампа, чем за нынешнего президента США Джо Байдена, если бы выборы главы государства состоялись сейчас. Байден ранее заявил, что он является наиболее явным кандидатом от демократов, который сможет одолеть Трампа. При этом опрос агентства Рейтер и статистической компании Ipsos 7 ноября показал, что рейтинг его одобрения находится на максимально низком уровне с апреля и составляет 39%. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20231218/bayden-1916390221.html

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