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В США заявили, что инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным - РИА Новости, 18.12.2023
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07:43 18.12.2023 (обновлено: 10:32 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/bayden-1916390221.html
В США заявили, что инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным
В США заявили, что инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным - РИА Новости, 18.12.2023
В США заявили, что инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным
Представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Стив Копек заявил, что инцидент с автоколонной американского президента Джо... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T07:43
2023-12-18T10:32
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Стив Копек заявил, что инцидент с автоколонной американского президента Джо Байдена не был преднамеренным. Ранее пул журналистов Белого дома передавал, что в США водитель автомобиля врезался в одну из машин в составе кортежа Байдена в момент выхода главы государства из штаб-квартиры своей избирательной кампании в городе Уилмингтон в штате Дэлавер. "Сегодня, примерно в 20.09 (4.09 мск), по автомобилю секретной службы, охранявшей маршрут следования президентского кортежа, врезался другой автомобиль в Уилмингтоне, округ Колумбия. У участников инцидента не было преднамеренного интереса, и кортеж президента отбыл без происшествий", - говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
В США заявили, что инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным

Секретная служба США: инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным

© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSНа месте ДТП с участием автомобиля из кортежа президента США Джо Байдена
На месте ДТП с участием автомобиля из кортежа президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Стив Копек заявил, что инцидент с автоколонной американского президента Джо Байдена не был преднамеренным.
Ранее пул журналистов Белого дома передавал, что в США водитель автомобиля врезался в одну из машин в составе кортежа Байдена в момент выхода главы государства из штаб-квартиры своей избирательной кампании в городе Уилмингтон в штате Дэлавер.
"Сегодня, примерно в 20.09 (4.09 мск), по автомобилю секретной службы, охранявшей маршрут следования президентского кортежа, врезался другой автомобиль в Уилмингтоне, округ Колумбия. У участников инцидента не было преднамеренного интереса, и кортеж президента отбыл без происшествий", - говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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