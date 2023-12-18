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В США заявили, что инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным

В США заявили, что инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным - РИА Новости, 18.12.2023

В США заявили, что инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным

Представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Стив Копек заявил, что инцидент с автоколонной американского президента Джо... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T07:43

2023-12-18T07:43

2023-12-18T10:32

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Стив Копек заявил, что инцидент с автоколонной американского президента Джо Байдена не был преднамеренным. Ранее пул журналистов Белого дома передавал, что в США водитель автомобиля врезался в одну из машин в составе кортежа Байдена в момент выхода главы государства из штаб-квартиры своей избирательной кампании в городе Уилмингтон в штате Дэлавер. "Сегодня, примерно в 20.09 (4.09 мск), по автомобилю секретной службы, охранявшей маршрут следования президентского кортежа, врезался другой автомобиль в Уилмингтоне, округ Колумбия. У участников инцидента не было преднамеренного интереса, и кортеж президента отбыл без происшествий", - говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

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в мире, джо байден, сша