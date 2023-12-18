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В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом" - РИА Новости, 18.12.2023
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14:44 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/avtomobil-1916508248.html
В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом"
В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом" - РИА Новости, 18.12.2023
В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом"
В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом", сообщила депутат ГД Татьяна Буцкая. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:44
2023-12-18T14:44
татьяна буцкая
госдума рф
автоваз
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом", сообщила депутат ГД Татьяна Буцкая. "Очень хочется ввести семейный автомобиль. Мы находимся в переговорах с "АвтоВАЗом", потому что семейный автомобиль однозначно должен быть отечественным. Тем более, что у них уже есть большой семиместный автомобиль. Нам осталось рассчитать, каким образом и в какой капитал его можно вложить. Может быть, назовем его "отцовским" капиталом", - сказала Буцкая на презентации доклада "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Кроме того, она отметила, что основным вопросом сейчас является вопрос сохранения и сбережения этого автомобиля. "Самое главное – как сберечь автомобиль. Любой капитал, который государство дает ребенку, – это приданое ребенка, и оно должно быть не рассеяно. В сторону семейного автомобиля думаем", - отметила Буцкая. Также депутат затронула проблему студенческих семей, отметив, что сейчас нужно распространить на всю страну такую практику, как детские сады при общежитиях. "Статус многодетной семьи будет... А дальше уже в этом статусе мы тоже будем прописывать, какие есть меры поддержки, например, жилье", - добавила она.
https://ria.ru/20231215/proizvodstvo-1916097549.html
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татьяна буцкая, госдума рф, автоваз
Татьяна Буцкая, Госдума РФ, АвтоВАЗ
В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом"

Буцкая: в Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом"

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкЦех сборки автомобилей
Цех сборки автомобилей - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Цех сборки автомобилей . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом", сообщила депутат ГД Татьяна Буцкая.
"Очень хочется ввести семейный автомобиль. Мы находимся в переговорах с "АвтоВАЗом", потому что семейный автомобиль однозначно должен быть отечественным. Тем более, что у них уже есть большой семиместный автомобиль. Нам осталось рассчитать, каким образом и в какой капитал его можно вложить. Может быть, назовем его "отцовским" капиталом", - сказала Буцкая на презентации доклада "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Кроме того, она отметила, что основным вопросом сейчас является вопрос сохранения и сбережения этого автомобиля.
"Самое главное – как сберечь автомобиль. Любой капитал, который государство дает ребенку, – это приданое ребенка, и оно должно быть не рассеяно. В сторону семейного автомобиля думаем", - отметила Буцкая.
Также депутат затронула проблему студенческих семей, отметив, что сейчас нужно распространить на всю страну такую практику, как детские сады при общежитиях.
"Статус многодетной семьи будет... А дальше уже в этом статусе мы тоже будем прописывать, какие есть меры поддержки, например, жилье", - добавила она.
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Татьяна БуцкаяГосдума РФАвтоВАЗ
 
 
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