https://ria.ru/20231218/avtomobil-1916508248.html

В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом"

В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом" - РИА Новости, 18.12.2023

В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом"

В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом", сообщила депутат ГД Татьяна Буцкая. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:44

2023-12-18T14:44

2023-12-18T14:44

татьяна буцкая

госдума рф

автоваз

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом", сообщила депутат ГД Татьяна Буцкая. "Очень хочется ввести семейный автомобиль. Мы находимся в переговорах с "АвтоВАЗом", потому что семейный автомобиль однозначно должен быть отечественным. Тем более, что у них уже есть большой семиместный автомобиль. Нам осталось рассчитать, каким образом и в какой капитал его можно вложить. Может быть, назовем его "отцовским" капиталом", - сказала Буцкая на презентации доклада "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Кроме того, она отметила, что основным вопросом сейчас является вопрос сохранения и сбережения этого автомобиля. "Самое главное – как сберечь автомобиль. Любой капитал, который государство дает ребенку, – это приданое ребенка, и оно должно быть не рассеяно. В сторону семейного автомобиля думаем", - отметила Буцкая. Также депутат затронула проблему студенческих семей, отметив, что сейчас нужно распространить на всю страну такую практику, как детские сады при общежитиях. "Статус многодетной семьи будет... А дальше уже в этом статусе мы тоже будем прописывать, какие есть меры поддержки, например, жилье", - добавила она.

https://ria.ru/20231215/proizvodstvo-1916097549.html

https://ria.ru/20231215/largus-1916005514.html

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татьяна буцкая, госдума рф, автоваз