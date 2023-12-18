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В Донецке легковушка врезалась в машину коммунальной службы, погиб человек - РИА Новости, 18.12.2023
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23:52 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/avariya-1916610505.html
В Донецке легковушка врезалась в машину коммунальной службы, погиб человек
В Донецке легковушка врезалась в машину коммунальной службы, погиб человек - РИА Новости, 18.12.2023
В Донецке легковушка врезалась в машину коммунальной службы, погиб человек
Легковой автомобиль врезался в машину коммунальной службы в Донецке, погиб один человек, еще трое пострадали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:52
2023-12-18T23:52
происшествия
донецк
авто
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в машину коммунальной службы в Донецке, погиб один человек, еще трое пострадали, передает корреспондент РИА Новости. ДТП произошло на улице Красноармейской. Легковушка на большой скорости влетела в машину коммунальной службы. По словам представителей правоохранительных органов, в легковой машине находились пять человек. В результате столкновения погибла молодая девушка, трое пассажиров были госпитализированы, еще один травм не получил. "Я сдавал назад, убедился, что никого нет, были включены световые приборы. Слышу сильный удар, меня развернуло аж до того дерева. Скорость была сумасшедшая", - рассказал один из участников ДТП.
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происшествия, донецк, авто
Происшествия, Донецк, Авто
В Донецке легковушка врезалась в машину коммунальной службы, погиб человек

В Донецке легковушка врезалась в "Камаз" коммунальной службы, погиб человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в машину коммунальной службы в Донецке, погиб один человек, еще трое пострадали, передает корреспондент РИА Новости.
ДТП произошло на улице Красноармейской. Легковушка на большой скорости влетела в машину коммунальной службы.
По словам представителей правоохранительных органов, в легковой машине находились пять человек. В результате столкновения погибла молодая девушка, трое пассажиров были госпитализированы, еще один травм не получил.
"Я сдавал назад, убедился, что никого нет, были включены световые приборы. Слышу сильный удар, меня развернуло аж до того дерева. Скорость была сумасшедшая", - рассказал один из участников ДТП.
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