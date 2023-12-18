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В Ингушетии столкнулись три автомобиля, пострадали шесть человек
В Ингушетии столкнулись три автомобиля, пострадали шесть человек - РИА Новости, 18.12.2023
В Ингушетии столкнулись три автомобиля, пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в городе Малгобек в Ингушетии, сообщило МВД по региону. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:56
2023-12-18T16:56
2023-12-18T16:56
происшествия
авто
малгобек
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НАЛЬЧИК, 18 дек – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в городе Малгобек в Ингушетии, сообщило МВД по региону. "В городе Малгобек на улице Физкультурной в воскресенье водитель автомашины "Лада "Веста" допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении автомашиной "ВАЗ-2114", что повлекло ее столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Subaru", - говорится в сообщении. По данным министерства, в результате ДТП водитель "ВАЗ-2114" с различными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение Малгобекской больницы. "Водитель Subaru и четверо его пассажиров, трое из которых несовершеннолетние, с незначительными телесными повреждениями доставлены в Малгобекскую больницу, где им оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение", - уточнило МВД.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, авто, малгобек
Происшествия, Авто, Малгобек
В Ингушетии столкнулись три автомобиля, пострадали шесть человек
МВД: в Ингушетии столкнулись три машины, пострадали шесть человек, включая детей
НАЛЬЧИК, 18 дек – РИА Новости.
Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в городе Малгобек в Ингушетии, сообщило МВД
по региону.
"В городе Малгобек на улице Физкультурной в воскресенье водитель автомашины "Лада "Веста" допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении автомашиной "ВАЗ-2114", что повлекло ее столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Subaru", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в результате ДТП водитель "ВАЗ-2114" с различными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение Малгобекской больницы.
"Водитель Subaru и четверо его пассажиров, трое из которых несовершеннолетние, с незначительными телесными повреждениями доставлены в Малгобекскую больницу, где им оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение", - уточнило МВД.
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