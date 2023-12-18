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В США водитель врезался в машину рядом с автоколонной Байдена - РИА Новости, 18.12.2023
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04:22 18.12.2023 (обновлено: 10:32 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/avariya-1916384942.html
В США водитель врезался в машину рядом с автоколонной Байдена
В США водитель врезался в машину рядом с автоколонной Байдена - РИА Новости, 18.12.2023
В США водитель врезался в машину рядом с автоколонной Байдена
В США водитель автомобиля врезался в машину рядом с автоколонной американского президента Джо Байдена, президент не пострадал, передает Reuters. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:22
2023-12-18T10:32
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В США водитель автомобиля врезался в машину рядом с автоколонной американского президента Джо Байдена, президент не пострадал, передает Reuters."Машина столкнулась с транспортным средством рядом с автоколонной президента Джо Байдена", - говорится в публикации.Инцидент, как уточняется, произошел в воскресенье в штате Дэлавер, где американский лидер проводит выходные вместе со своей супругой Джилл.По данным издания, Байден и первая леди США не пострадали.
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в мире, авто, сша, джо байден
В мире, Авто, США, Джо Байден
В США водитель врезался в машину рядом с автоколонной Байдена

Reuters: в США водитель врезался в машину рядом с автоколонной Байдена

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСотрудники правоохранительных органов разговаривают с водителем автомобиля, который врезался в машину рядом с автоколонной американского президента Джо Байдена
Сотрудники правоохранительных органов разговаривают с водителем автомобиля, который врезался в машину рядом с автоколонной американского президента Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В США водитель автомобиля врезался в машину рядом с автоколонной американского президента Джо Байдена, президент не пострадал, передает Reuters.
«
"Машина столкнулась с транспортным средством рядом с автоколонной президента Джо Байдена", - говорится в публикации.
Инцидент, как уточняется, произошел в воскресенье в штате Дэлавер, где американский лидер проводит выходные вместе со своей супругой Джилл.
По данным издания, Байден и первая леди США не пострадали.
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