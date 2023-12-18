https://ria.ru/20231218/avariya-1916384942.html

В США водитель врезался в машину рядом с автоколонной Байдена

В США водитель врезался в машину рядом с автоколонной Байдена - РИА Новости, 18.12.2023

В США водитель врезался в машину рядом с автоколонной Байдена

В США водитель автомобиля врезался в машину рядом с автоколонной американского президента Джо Байдена, президент не пострадал, передает Reuters. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T04:22

2023-12-18T04:22

2023-12-18T10:32

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В США водитель автомобиля врезался в машину рядом с автоколонной американского президента Джо Байдена, президент не пострадал, передает Reuters."Машина столкнулась с транспортным средством рядом с автоколонной президента Джо Байдена", - говорится в публикации.Инцидент, как уточняется, произошел в воскресенье в штате Дэлавер, где американский лидер проводит выходные вместе со своей супругой Джилл.По данным издания, Байден и первая леди США не пострадали.

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в мире, авто, сша, джо байден