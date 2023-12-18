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"Силы растут". На Западе сделали резкое заявление об армии России - РИА Новости, 18.12.2023
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06:24 18.12.2023 (обновлено: 11:10 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/armiya-1916387974.html
"Силы растут". На Западе сделали резкое заявление об армии России
"Силы растут". На Западе сделали резкое заявление об армии России - РИА Новости, 18.12.2023
"Силы растут". На Западе сделали резкое заявление об армии России
Армия России превосходит украинскую и продолжает успешно развиваться, заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T06:24
2023-12-18T11:10
россия
украина
артемовский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Армия России превосходит украинскую и продолжает успешно развиваться, заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.&quot;Российские силы постоянно растут. Работая полным ходом, поставленная на военные рельсы российская оружейная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов. Мобилизованные российские резервисты, которых, по словам президента Путина, на фронте насчитывается 240 тысяч, прошли достаточно хорошую подготовку&quot;, — написал Подугрский.Украина, добавил журналист, почти исчерпала свои мобилизационные ресурсы из-за огромных потерь. В сложившейся обстановке финансовые ресурсы, военная промышленность и демография страны не играют ее армии на руку.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916385519.html
россия
украина
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россия, украина, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Россия, Украина, Артемовский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Силы растут". На Западе сделали резкое заявление об армии России

Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы, тогда как мощь армии России растет

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Армия России превосходит украинскую и продолжает успешно развиваться, заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.
«

"Российские силы постоянно растут. Работая полным ходом, поставленная на военные рельсы российская оружейная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов. Мобилизованные российские резервисты, которых, по словам президента Путина, на фронте насчитывается 240 тысяч, прошли достаточно хорошую подготовку", — написал Подугрский.

Украина, добавил журналист, почти исчерпала свои мобилизационные ресурсы из-за огромных потерь. В сложившейся обстановке финансовые ресурсы, военная промышленность и демография страны не играют ее армии на руку.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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