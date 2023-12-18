https://ria.ru/20231218/armiya-1916387974.html

"Силы растут". На Западе сделали резкое заявление об армии России

"Силы растут". На Западе сделали резкое заявление об армии России - РИА Новости, 18.12.2023

"Силы растут". На Западе сделали резкое заявление об армии России

Армия России превосходит украинскую и продолжает успешно развиваться, заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T06:24

2023-12-18T06:24

2023-12-18T11:10

россия

украина

артемовский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Армия России превосходит украинскую и продолжает успешно развиваться, заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский."Российские силы постоянно растут. Работая полным ходом, поставленная на военные рельсы российская оружейная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов. Мобилизованные российские резервисты, которых, по словам президента Путина, на фронте насчитывается 240 тысяч, прошли достаточно хорошую подготовку", — написал Подугрский.Украина, добавил журналист, почти исчерпала свои мобилизационные ресурсы из-за огромных потерь. В сложившейся обстановке финансовые ресурсы, военная промышленность и демография страны не играют ее армии на руку.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20231218/ukraina-1916385519.html

россия

украина

артемовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато