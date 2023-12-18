Рейтинг@Mail.ru
В Аргентине шторм повредил 16 самолетов - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:29 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/argentina-1916547767.html
В Аргентине шторм повредил 16 самолетов
В Аргентине шторм повредил 16 самолетов - РИА Новости, 18.12.2023
В Аргентине шторм повредил 16 самолетов
Сильный шторм вывел из строя 16 самолетов в аэропорту аргентинской столицы Буэнос-Айрес, передает агентство Telam. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:29
2023-12-18T17:29
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
буэнос-айрес (город)
аргентина
аэропорты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93801/62/938016255_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_15cd1d1df7dc7e70590b199b1379a27b.jpg
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сильный шторм вывел из строя 16 самолетов в аэропорту аргентинской столицы Буэнос-Айрес, передает агентство Telam. Более 120 рейсов в минувшее воскресенье были отменены, многие задержаны. Отмечается, что это первый случай в гражданском международном аэропорту имени Хорхе Ньюбери, когда 16 самолетов одновременно были выведены из строя. Ранее сообщалось, что сильный ветер сдвинул с места припаркованный в аэропорту Буэнос-Айреса борт и трап для посадки пассажиров, а также привел к отмене нескольких международных и внутренних рейсов. Ураган обрушился на столицу Аргентины и провинцию Буэнос-Айрес в субботу поздно вечером. В городе Баия-Бланка при обрушении крыши на соревнованиях по скейтборду погибли 13 человек. Многие города остались без света, в ряде из них отключена подача воды, с перебоями работает мобильная связь. Повалены деревья, у многих зданий сорвало крыши, побило окна. Некоторые люди оказались заблокированными в своих домах. Ураган стих, но в столичном регионе продолжается ливень. Чрезвычайные службы приступили к работе.
https://ria.ru/20230906/amerika-1894452901.html
буэнос-айрес (город)
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93801/62/938016255_24:0:1000:732_1920x0_80_0_0_9f6bb3a84102389953659104c6dee772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, буэнос-айрес (город), аргентина, аэропорты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Буэнос-Айрес (город), Аргентина, Аэропорты
В Аргентине шторм повредил 16 самолетов

Шторм в Аргентине на время вывел из строя 16 самолетов в аэропорту столицы

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновОтмена рейсов в аэропорту Буэнос-Айреса
Отмена рейсов в аэропорту Буэнос-Айреса - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сильный шторм вывел из строя 16 самолетов в аэропорту аргентинской столицы Буэнос-Айрес, передает агентство Telam.
Более 120 рейсов в минувшее воскресенье были отменены, многие задержаны. Отмечается, что это первый случай в гражданском международном аэропорту имени Хорхе Ньюбери, когда 16 самолетов одновременно были выведены из строя.
Ранее сообщалось, что сильный ветер сдвинул с места припаркованный в аэропорту Буэнос-Айреса борт и трап для посадки пассажиров, а также привел к отмене нескольких международных и внутренних рейсов.
Ураган обрушился на столицу Аргентины и провинцию Буэнос-Айрес в субботу поздно вечером. В городе Баия-Бланка при обрушении крыши на соревнованиях по скейтборду погибли 13 человек.
Многие города остались без света, в ряде из них отключена подача воды, с перебоями работает мобильная связь. Повалены деревья, у многих зданий сорвало крыши, побило окна. Некоторые люди оказались заблокированными в своих домах. Ураган стих, но в столичном регионе продолжается ливень. Чрезвычайные службы приступили к работе.
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Туроператоры назвали самые популярные у россиян страны Латинской Америки
6 сентября, 10:03
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыБуэнос-Айрес (город)АргентинаАэропорты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала