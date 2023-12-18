https://ria.ru/20231218/argentina-1916547767.html

В Аргентине шторм повредил 16 самолетов

В Аргентине шторм повредил 16 самолетов - РИА Новости, 18.12.2023

В Аргентине шторм повредил 16 самолетов

Сильный шторм вывел из строя 16 самолетов в аэропорту аргентинской столицы Буэнос-Айрес, передает агентство Telam. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:29

2023-12-18T17:29

2023-12-18T17:29

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

буэнос-айрес (город)

аргентина

аэропорты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93801/62/938016255_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_15cd1d1df7dc7e70590b199b1379a27b.jpg

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сильный шторм вывел из строя 16 самолетов в аэропорту аргентинской столицы Буэнос-Айрес, передает агентство Telam. Более 120 рейсов в минувшее воскресенье были отменены, многие задержаны. Отмечается, что это первый случай в гражданском международном аэропорту имени Хорхе Ньюбери, когда 16 самолетов одновременно были выведены из строя. Ранее сообщалось, что сильный ветер сдвинул с места припаркованный в аэропорту Буэнос-Айреса борт и трап для посадки пассажиров, а также привел к отмене нескольких международных и внутренних рейсов. Ураган обрушился на столицу Аргентины и провинцию Буэнос-Айрес в субботу поздно вечером. В городе Баия-Бланка при обрушении крыши на соревнованиях по скейтборду погибли 13 человек. Многие города остались без света, в ряде из них отключена подача воды, с перебоями работает мобильная связь. Повалены деревья, у многих зданий сорвало крыши, побило окна. Некоторые люди оказались заблокированными в своих домах. Ураган стих, но в столичном регионе продолжается ливень. Чрезвычайные службы приступили к работе.

https://ria.ru/20230906/amerika-1894452901.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, туристы, буэнос-айрес (город), аргентина, аэропорты