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В Аргентине шторм повредил 16 самолетов
В Аргентине шторм повредил 16 самолетов - РИА Новости, 18.12.2023
В Аргентине шторм повредил 16 самолетов
Сильный шторм вывел из строя 16 самолетов в аэропорту аргентинской столицы Буэнос-Айрес, передает агентство Telam. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:29
2023-12-18T17:29
2023-12-18T17:29
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сильный шторм вывел из строя 16 самолетов в аэропорту аргентинской столицы Буэнос-Айрес, передает агентство Telam. Более 120 рейсов в минувшее воскресенье были отменены, многие задержаны. Отмечается, что это первый случай в гражданском международном аэропорту имени Хорхе Ньюбери, когда 16 самолетов одновременно были выведены из строя. Ранее сообщалось, что сильный ветер сдвинул с места припаркованный в аэропорту Буэнос-Айреса борт и трап для посадки пассажиров, а также привел к отмене нескольких международных и внутренних рейсов. Ураган обрушился на столицу Аргентины и провинцию Буэнос-Айрес в субботу поздно вечером. В городе Баия-Бланка при обрушении крыши на соревнованиях по скейтборду погибли 13 человек. Многие города остались без света, в ряде из них отключена подача воды, с перебоями работает мобильная связь. Повалены деревья, у многих зданий сорвало крыши, побило окна. Некоторые люди оказались заблокированными в своих домах. Ураган стих, но в столичном регионе продолжается ливень. Чрезвычайные службы приступили к работе.
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В Аргентине шторм повредил 16 самолетов
Шторм в Аргентине на время вывел из строя 16 самолетов в аэропорту столицы
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости.
Сильный шторм вывел из строя 16 самолетов в аэропорту аргентинской столицы Буэнос-Айрес, передает
агентство Telam.
Более 120 рейсов в минувшее воскресенье были отменены, многие задержаны. Отмечается, что это первый случай в гражданском международном аэропорту имени Хорхе Ньюбери, когда 16 самолетов одновременно были выведены из строя.
Ранее сообщалось, что сильный ветер сдвинул с места припаркованный в аэропорту Буэнос-Айреса борт и трап для посадки пассажиров, а также привел к отмене нескольких международных и внутренних рейсов.
Ураган обрушился на столицу Аргентины и провинцию Буэнос-Айрес в субботу поздно вечером. В городе Баия-Бланка при обрушении крыши на соревнованиях по скейтборду погибли 13 человек.
Многие города остались без света, в ряде из них отключена подача воды, с перебоями работает мобильная связь. Повалены деревья, у многих зданий сорвало крыши, побило окна. Некоторые люди оказались заблокированными в своих домах. Ураган стих, но в столичном регионе продолжается ливень. Чрезвычайные службы приступили к работе.
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