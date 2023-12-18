https://ria.ru/20231218/arest-1916587291.html

Мужчину, устроившего стрельбу в Москве, отправили под домашний арест

Мужчину, устроившего стрельбу в Москве, отправили под домашний арест - РИА Новости, 18.12.2023

Мужчину, устроившего стрельбу в Москве, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест мужчину, который во время конфликта со знакомыми в московской Некрасовке открыл стрельбу из травматического оружия, сообщается в РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:59

2023-12-18T19:59

2023-12-18T19:59

происшествия

некрасовка

москва

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест мужчину, который во время конфликта со знакомыми в московской Некрасовке открыл стрельбу из травматического оружия, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы. Ранее сообщалось, что на улице Льва Яшина в районе Некрасовка трое знакомых поссорились, после чего подрались, один из участников конфликта устроил стрельбу из травматического оружия, он задержан. Два человека были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Следствие продолжается. "Кузьминский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916544186.html

некрасовка

москва

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происшествия, некрасовка, москва