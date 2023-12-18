https://ria.ru/20231218/almazy-1916573576.html

ЕС ввел санкции против российских алмазов

ЕС ввел санкции против российских алмазов - РИА Новости, 18.12.2023

ЕС ввел санкции против российских алмазов

Евросоюз в раках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:47

2023-12-18T18:47

2023-12-18T18:47

россия

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евросоюз

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владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Евросоюз в раках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, говорится в заявлении Совета ЕС. "ЕС вводит запрет на прямой или непрямой импорт, приобретение или передачу алмазов из России", - говорится в документе. Эта мера была анонсирована еще 6 ноября странами "Большой семерки", которые объявили. что введут ограничения на импорт промышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. Кроме того, с 1 марта планируется начать поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года. Как сообщил ранее премьер Бельгии Александр де Кроо, ведущая роль в реализации санкций стран "Большой семерки" и Евросоюза против российских алмазов возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен. Планируется, что сектор торговли алмазами Бельгии разработает инструментарий для их проверки, а бельгийское правительство займется сертификацией камней. Разработанная Бельгией система должна будет со 100%-ной точностью определять происхождение камня и его историю. Специальная база данных будет доступна властям, в частности таможенным службам. В эту базу с защитой через технологию блокчейн будут внесены "цифровые двойники" драгоценных камней. Бельгия долгое время выступала против введения санкций в отношении российских алмазов, опасаясь, что они просто будут продаваться и обрабатываться в других мировых центрах, а затем попадать в ЕС уже в виде ювелирных изделий. Таким образом Бельгия лишилась бы дохода, а на Россию европейское эмбарго не оказало бы какого-либо влияния. Оборот в алмазной отрасли бельгийского Антверпена составляет 47 миллиардов евро в год, 40% алмазов - российские. В Евросоюзе неоднократно указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал также важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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россия, бельгия, антверпен, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, владимир путин, в мире