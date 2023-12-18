https://ria.ru/20231218/akunin-1916567379.html

СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина*

СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина* - РИА Новости, 18.12.2023

СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина*

Уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма возбуждено против писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:17

2023-12-18T18:17

2023-12-18T18:34

происшествия

россия

борис акунин* (г.ш. чхартишвили*)

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий быков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма возбуждено против писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Григория Чхартишвили*, также известного как Борис Акунин*. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ). Следствие планирует объявить Чхартишвили* в розыск", - сказали в ведомстве.Ранее в издательстве АСТ сообщили, что книги российских писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний.* Внесен в перечень террористов и экстремистов** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231215/pisateli-1916060743.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, борис акунин* (г.ш. чхартишвили*), следственный комитет россии (ск рф), дмитрий быков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)