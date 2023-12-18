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СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина* - РИА Новости, 18.12.2023
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18:17 18.12.2023 (обновлено: 18:34 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/akunin-1916567379.html
СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина*
СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина* - РИА Новости, 18.12.2023
СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина*
Уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма возбуждено против писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:17
2023-12-18T18:34
происшествия
россия
борис акунин* (г.ш. чхартишвили*)
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий быков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма возбуждено против писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Григория Чхартишвили*, также известного как Борис Акунин*. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ). Следствие планирует объявить Чхартишвили* в розыск", - сказали в ведомстве.Ранее в издательстве АСТ сообщили, что книги российских писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний.* Внесен в перечень террористов и экстремистов** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия
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РИА Новости
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происшествия, россия, борис акунин* (г.ш. чхартишвили*), следственный комитет россии (ск рф), дмитрий быков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Борис Акунин* (Г.Ш. Чхартишвили*), Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Быков, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина*

СК возбудил дело против Акунина за фейки о ВС России и оправдание терроризма

© РИА Новости / Максим БлиновПисатель Борис Акунин (внесен в перечень террористов и экстремистов)
Писатель Борис Акунин (внесен в перечень террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Писатель Борис Акунин (внесен в перечень террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма возбуждено против писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Григория Чхартишвили*, также известного как Борис Акунин*. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ). Следствие планирует объявить Чхартишвили* в розыск", - сказали в ведомстве.
Ранее в издательстве АСТ сообщили, что книги российских писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Медведев назвал высказывания эмигрировавших писателей "запределом"
15 декабря, 16:13
 
ПроисшествияРоссияБорис Акунин* (Г.Ш. Чхартишвили*)Следственный комитет России (СК РФ)Дмитрий БыковФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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