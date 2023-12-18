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Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ - РИА Новости, 18.12.2023
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23:46 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/aktsii-1916610292.html
Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ
Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ - РИА Новости, 18.12.2023
Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ
Президент России Владимир Путин продлил запрет на совершение ряда операций резидентов с акциями иностранных юрлиц без разрешения ЦБ до конца 2024 года, следует... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:46
2023-12-18T23:46
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил запрет на совершение ряда операций резидентов с акциями иностранных юрлиц без разрешения ЦБ до конца 2024 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В марте 2022 года президент запретил россиянам и бизнесу без разрешения ЦБ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юрлица, а также делать взносы резидентам нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений. Теперь запрет продляется до 31 декабря 2024 года. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года N 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования" изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2023 г." словами "до 31 декабря 2024 г.", - говорится в новом указе президента.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин
Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ

Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ до 2025 г

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил запрет на совершение ряда операций резидентов с акциями иностранных юрлиц без разрешения ЦБ до конца 2024 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В марте 2022 года президент запретил россиянам и бизнесу без разрешения ЦБ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юрлица, а также делать взносы резидентам нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.
Теперь запрет продляется до 31 декабря 2024 года. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года N 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования" изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2023 г." словами "до 31 декабря 2024 г.", - говорится в новом указе президента.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир Путин
 
 
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