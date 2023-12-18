https://ria.ru/20231218/adaptatsiya-1916448748.html
Совбез России посодействует социальной адаптации освободившихся из колонии
Совбез России посодействует социальной адаптации освободившихся из колонии - РИА Новости, 18.12.2023
Совбез России посодействует социальной адаптации освободившихся из колонии
Эксперты Совета безопасности РФ выработали меры, способствующие выполнению закона о социальной адаптации осужденных как на этапе отбывания наказания, так и... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:19
2023-12-18T12:19
2023-12-18T12:19
россия
константин чуйченко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ выработали меры, способствующие выполнению закона о социальной адаптации осужденных как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения из мест заключения. Вопросы развития уголовно-исполнительной системы рассматривались на заседании межведомственной комиссии Совбеза по общественной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. На нем обсуждалась реализация концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года. Были выработаны дополнительные меры, направленные на выполнение положений федерального закона "О пробации в Российской Федерации", вступающего в силу 1 января 2024 года. Закон предусматривает образование системы пробации, направленной на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных на этапе отбывания наказания и после освобождения, а также определяет перечень ответственных за данную работу органов исполнительной власти и организаций. "Кроме того, обсужден ряд проблемных вопросов, связанных с предупреждением и пресечением противоправных деяний, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении. "Запланированы конкретные мероприятия, направленные на соблюдение прав лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, в том числе на качественное медицинское обеспечение", - отмечается в пресс-релизе. Отдельное внимание было уделено развитию производственной базы ФСИН России в целях трудоустройства осужденных, а также возмещения потерпевшим ущерба, причиненного в результате совершения преступлений. Интерес к труду на свободе Закон о пробации в РФ предполагает введение в стране института социальной адаптации осужденных лиц. Документом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. Процесс пробации будет начинаться за девять месяцев до освобождения заключенного. Пробация будет применяться один раз и длиться в течение года. С 1 январе 2024 года вступают в силу первые два вида: исполнительная и пенитенциарная пробации. С 2025 года начинается срок реализации постпенитенциарной пробации. По информации официального сайта ФСИН РФ, к 1 января 2023 года в учреждениях ведомства содержалось чуть более 433 тысяч человек. Восемьдесят тысяч заключенных в российских колониях заявили, что желают воспользоваться возможностями пробации - об этом в начале декабря сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Прежде всего заключенных интересует вопрос будущего трудоустройства, овладение навыками профессиональной деятельности и восстановления семейных связей, говорил министр. Отбывшие наказание в исправительных центрах гораздо реже совершают рецидивные преступления, чем освободившиеся из колоний, констатировал тогда же Чуйченко. По его словам, в начале 2020 года в исправительных центрах функционировало около 5,5 тысяч мест. К ноябрю 2023 года было создано уже 45 тысяч мест в 385 исправцентрах. На сегодняшний день в исправительных центрах работают порядка 32,5 тысяч человек. В 2022 году из почти 7,5 тысяч освободившихся после отбывания наказания в виде принудительных работ лишь 194 человека совершили повторное преступление и были заключены под стражу. В 2023 году аналогичный показатель составил 169 из 9,5 тысяч человек - это менее 2%, пояснял Чуйченко.
https://ria.ru/20231117/zaklyuchennye-1909962858.html
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россия, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Константин Чуйченко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Совбез России посодействует социальной адаптации освободившихся из колонии
Совбез выработал меры, содействующие социальной адаптации освободившихся
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ выработали меры, способствующие выполнению закона о социальной адаптации осужденных как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения из мест заключения.
Вопросы развития уголовно-исполнительной системы рассматривались на заседании межведомственной комиссии Совбеза по общественной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
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На нем обсуждалась реализация концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года. Были выработаны дополнительные меры, направленные на выполнение положений федерального закона "О пробации в Российской Федерации", вступающего в силу 1 января 2024 года.
Закон предусматривает образование системы пробации, направленной на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных на этапе отбывания наказания и после освобождения, а также определяет перечень ответственных за данную работу органов исполнительной власти и организаций.
"Кроме того, обсужден ряд проблемных вопросов, связанных с предупреждением и пресечением противоправных деяний, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении.
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"Запланированы конкретные мероприятия, направленные на соблюдение прав лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, в том числе на качественное медицинское обеспечение", - отмечается в пресс-релизе.
Отдельное внимание было уделено развитию производственной базы ФСИН России в целях трудоустройства осужденных, а также возмещения потерпевшим ущерба, причиненного в результате совершения преступлений.
Интерес к труду на свободе
Закон о пробации в РФ предполагает введение в стране института социальной адаптации осужденных лиц. Документом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.
Процесс пробации будет начинаться за девять месяцев до освобождения заключенного. Пробация будет применяться один раз и длиться в течение года. С 1 январе 2024 года вступают в силу первые два вида: исполнительная и пенитенциарная пробации. С 2025 года начинается срок реализации постпенитенциарной пробации.
По информации официального сайта ФСИН РФ, к 1 января 2023 года в учреждениях ведомства содержалось чуть более 433 тысяч человек.
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Восемьдесят тысяч заключенных в российских колониях заявили, что желают воспользоваться возможностями пробации - об этом в начале декабря сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Прежде всего заключенных интересует вопрос будущего трудоустройства, овладение навыками профессиональной деятельности и восстановления семейных связей, говорил министр.
Отбывшие наказание в исправительных центрах гораздо реже совершают рецидивные преступления, чем освободившиеся из колоний, констатировал тогда же Чуйченко.
По его словам, в начале 2020 года в исправительных центрах функционировало около 5,5 тысяч мест. К ноябрю 2023 года было создано уже 45 тысяч мест в 385 исправцентрах. На сегодняшний день в исправительных центрах работают порядка 32,5 тысяч человек.
В 2022 году из почти 7,5 тысяч освободившихся после отбывания наказания в виде принудительных работ лишь 194 человека совершили повторное преступление и были заключены под стражу. В 2023 году аналогичный показатель составил 169 из 9,5 тысяч человек - это менее 2%, пояснял Чуйченко.
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