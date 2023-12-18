https://ria.ru/20231218/adaptatsiya-1916448748.html

Совбез России посодействует социальной адаптации освободившихся из колонии

Совбез России посодействует социальной адаптации освободившихся из колонии - РИА Новости, 18.12.2023

Совбез России посодействует социальной адаптации освободившихся из колонии

Эксперты Совета безопасности РФ выработали меры, способствующие выполнению закона о социальной адаптации осужденных как на этапе отбывания наказания, так и... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:19

2023-12-18T12:19

2023-12-18T12:19

россия

константин чуйченко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805892294_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_506ddabe30e6a7cb598bb5c3161712e3.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ выработали меры, способствующие выполнению закона о социальной адаптации осужденных как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения из мест заключения. Вопросы развития уголовно-исполнительной системы рассматривались на заседании межведомственной комиссии Совбеза по общественной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. На нем обсуждалась реализация концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года. Были выработаны дополнительные меры, направленные на выполнение положений федерального закона "О пробации в Российской Федерации", вступающего в силу 1 января 2024 года. Закон предусматривает образование системы пробации, направленной на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных на этапе отбывания наказания и после освобождения, а также определяет перечень ответственных за данную работу органов исполнительной власти и организаций. "Кроме того, обсужден ряд проблемных вопросов, связанных с предупреждением и пресечением противоправных деяний, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении. "Запланированы конкретные мероприятия, направленные на соблюдение прав лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, в том числе на качественное медицинское обеспечение", - отмечается в пресс-релизе. Отдельное внимание было уделено развитию производственной базы ФСИН России в целях трудоустройства осужденных, а также возмещения потерпевшим ущерба, причиненного в результате совершения преступлений. Интерес к труду на свободе Закон о пробации в РФ предполагает введение в стране института социальной адаптации осужденных лиц. Документом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. Процесс пробации будет начинаться за девять месяцев до освобождения заключенного. Пробация будет применяться один раз и длиться в течение года. С 1 январе 2024 года вступают в силу первые два вида: исполнительная и пенитенциарная пробации. С 2025 года начинается срок реализации постпенитенциарной пробации. По информации официального сайта ФСИН РФ, к 1 января 2023 года в учреждениях ведомства содержалось чуть более 433 тысяч человек. Восемьдесят тысяч заключенных в российских колониях заявили, что желают воспользоваться возможностями пробации - об этом в начале декабря сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Прежде всего заключенных интересует вопрос будущего трудоустройства, овладение навыками профессиональной деятельности и восстановления семейных связей, говорил министр. Отбывшие наказание в исправительных центрах гораздо реже совершают рецидивные преступления, чем освободившиеся из колоний, констатировал тогда же Чуйченко. По его словам, в начале 2020 года в исправительных центрах функционировало около 5,5 тысяч мест. К ноябрю 2023 года было создано уже 45 тысяч мест в 385 исправцентрах. На сегодняшний день в исправительных центрах работают порядка 32,5 тысяч человек. В 2022 году из почти 7,5 тысяч освободившихся после отбывания наказания в виде принудительных работ лишь 194 человека совершили повторное преступление и были заключены под стражу. В 2023 году аналогичный показатель составил 169 из 9,5 тысяч человек - это менее 2%, пояснял Чуйченко.

https://ria.ru/20231117/zaklyuchennye-1909962858.html

https://ria.ru/20231213/sf-1915518983.html

https://ria.ru/20171223/1511565644.html

https://ria.ru/20231110/amnistiya-1908635893.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)