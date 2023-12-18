https://ria.ru/20231218/abort-1916590651.html

В РПЦ выразили надежду на общую позицию Госдумы по теме абортов

В РПЦ выразили надежду на общую позицию Госдумы по теме абортов - РИА Новости, 18.12.2023

В РПЦ выразили надежду на общую позицию Госдумы по теме абортов

Тему абортов и проект об их запрете в частных клиниках нужно обсуждать с участием разных комитетов Госдумы для выработки "общей и здравой" позиции, заявил РИА... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:20

2023-12-18T20:20

2023-12-18T20:20

религия

федор лукьянов

здоровье - общество

вячеслав володин

госдума рф

единая россия

русская православная церковь

владислав даванков

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тему абортов и проект об их запрете в частных клиниках нужно обсуждать с участием разных комитетов Госдумы для выработки "общей и здравой" позиции, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выразив надежду, что будет учтено и мнение Русской православной церкви. Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в письме (есть в распоряжении РИА Новости) к председателю ГД Вячеславу Володину указал, что "рассмотрение законодательных инициатив по ограничению и запрету легальных абортов, в том числе в организациях частной формы собственности, требует тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин". Позже в пресс-службе комитета сообщили, что любые проекты по ограничениям абортов, в том числе в частных клиниках, требуют проработки. Также в пресс-службе рассказали, что в весеннюю сессию на Совете Думы будет определен комитет, ответственный за работу над документом, "затем законопроект направится в различные ведомства и организации для получения отзывов и предложений", а после предстоит его обсуждение в Госдуме. "Насколько нам известно, комитет по охране здоровья еще не сформировал консолидированную официальную позицию по законопроекту о запрете абортов в частных клиниках. Письмо господина Башанкаева датировано 30 ноября, еще до внесения в ГД законопроекта, он был внесен 13 декабря. При этом многие члены комитета на слушаниях 27 октября поддержали предложение о выводе абортов из частных клиник", - сказал Лукьянов. Он отметил, что под документом подписались всего два депутата – глава комитета и депутат Владислав Даванков, который не является членом комитета по охране здоровья. "Вывод абортов из частных клиник – серьезный и острый вопрос, и решить его необходимо с учетом важности усиления государственного контроля в этой сфере", - подчеркнул священник. По его словам, аборты - это "вопрос демографической безопасности", который "нужно рассматривать комплексно, с привлечением других комитетов Госдумы и прежде всего межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей". "Считаем необходимым исключить всякий лоббизм со стороны частного бизнеса, иначе ни о какой защите государственных интересов, защиты жизни детей и здоровья женщин говорить не приходится. Надеемся, что здравый смысл в Госдуме победит частные интересы коммерсантов, наживающихся на горе женщин. Уверен, что официальная позиция будет учитывать мнение Русской православной церкви, которое выразил на парламентских Рождественских встречах в январе 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - сказал собеседник агентства. Он также обратил внимание на "ряд неточностей" в письме. "Там говорится про эффективное доабортное консультирование. Однако оно показало свою эффективность именно в государственных клиниках – за счет государственных медицинских учреждений снижалось количество абортов за последние пять лет, хотя количество совершенных абортов по-прежнему высоко – каждая третья беременность в стране завершается путем искусственного прерывания беременности. При этом за те же годы частные клиники показали рост числа абортов, что следует из доклада Анны Кузнецовой на заседании политсовета "Единой России", - заключил священник. Ранее в ГД был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности. РПЦ поддержала проект. Как отмечал РИА Новости Лукьянов, закон направлен на защиту здоровья женщин, в случае принятия он повысит эффективность мер профилактики абортов, например, обязательного консультирования перед абортами и "дней тишины", которые, по его словам, зачастую не соблюдаются в частных клиниках.

https://ria.ru/20230930/abort-1899645919.html

https://ria.ru/20231130/abort-1912972839.html

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федор лукьянов, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, русская православная церковь, владислав даванков