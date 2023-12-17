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Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД
Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД - РИА Новости, 18.12.2023
Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД
На встрече с руководителями фракций Госдумы президент России Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ, заявил... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-17T12:38
2023-12-17T12:38
2023-12-18T01:22
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На встрече с руководителями фракций Госдумы президент России Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ, заявил замруководителя фракции "Единой России" в ГД Андрей Исаев. Госдума ранее приняла закон, отменяющий банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Их перечень подготовит правительство России. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. "Он (Путин. — Прим. ред.) не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссий по ЖКХ <...>, пенсионеры будут освобождены", — сказал он журналистам.На вопрос, могут ли распространить это на всех пенсионеров, Исаев ответил, что Путин подтвердил это на встрече с руководителями фракций. "Он (Путин. — Прим. ред.) сказал, что да, правительство имело в виду нуждающихся в первую очередь, но раз я сказал пенсионеры, значит пенсионеры", — добавил Исаев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, жкх, россия, владимир путин, андрей исаев, госдума рф, единая россия
Общество, ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Андрей Исаев, Госдума РФ, Единая Россия
Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД
Исаев: российских пенсионеров освободят от комиссий при оплате ЖКХ
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На встрече с руководителями фракций Госдумы президент России Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ, заявил замруководителя фракции "Единой России" в ГД Андрей Исаев.
Госдума ранее приняла закон, отменяющий банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Их перечень подготовит правительство России. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.
«
"Он (Путин. — Прим. ред.) не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссий по ЖКХ <...>, пенсионеры будут освобождены", — сказал он журналистам.
На вопрос, могут ли распространить это на всех пенсионеров, Исаев ответил, что Путин подтвердил это на встрече с руководителями фракций.
"Он (Путин. — Прим. ред.) сказал, что да, правительство имело в виду нуждающихся в первую очередь, но раз я сказал пенсионеры, значит пенсионеры", — добавил Исаев.
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