https://ria.ru/20231217/zhkkh-1916293971.html

Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД

Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД - РИА Новости, 18.12.2023

Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД

На встрече с руководителями фракций Госдумы президент России Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ, заявил... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-17T12:38

2023-12-17T12:38

2023-12-18T01:22

общество

жкх

россия

владимир путин

андрей исаев

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_8a4d1163f31043d8d5c578984d5ce399.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На встрече с руководителями фракций Госдумы президент России Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ, заявил замруководителя фракции "Единой России" в ГД Андрей Исаев. Госдума ранее приняла закон, отменяющий банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Их перечень подготовит правительство России. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. "Он (Путин. — Прим. ред.) не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссий по ЖКХ <...>, пенсионеры будут освобождены", — сказал он журналистам.На вопрос, могут ли распространить это на всех пенсионеров, Исаев ответил, что Путин подтвердил это на встрече с руководителями фракций. "Он (Путин. — Прим. ред.) сказал, что да, правительство имело в виду нуждающихся в первую очередь, но раз я сказал пенсионеры, значит пенсионеры", — добавил Исаев.

https://ria.ru/20231213/vykhodnye-1915475206.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, россия, владимир путин, андрей исаев, госдума рф, единая россия