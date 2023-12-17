https://ria.ru/20231217/zemletryasenie-1916288329.html

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 17.12.2023

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, сообщила на сайте Геологическая служба США... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T11:46

2023-12-17T11:46

2023-12-17T11:46

в мире

тихий океан

новая каледония

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, сообщила на сайте Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 7.37 по времени UTC (10.37 по мск) в 133 километрах к востоку от населенного пункта Тадин, где проживают более 7 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20231213/kamchatka-1915428136.html

тихий океан

новая каледония

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в мире, тихий океан, новая каледония