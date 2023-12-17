https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916298095.html

Запад поменял тон в общении с Зеленским, пишут СМИ

Запад поменял тон в общении с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023

Запад поменял тон в общении с Зеленским, пишут СМИ

Запад поменял тон общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет американское издание Responsible Statecraft."Просьбы Зеленского о помощи вызвали... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T13:27

2023-12-17T13:27

2023-12-17T14:11

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Запад поменял тон общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет американское издание Responsible Statecraft."Просьбы Зеленского о помощи вызвали совсем другой отклик, чем на Рождество в прошлом году. На этот раз он постоянно ведет бой с тенью из-за позиции правых скептиков относительно поддержки Украины", — говорится в публикации. По мнению автора, даже президент США Джо Байден изменил позицию в вопросе помощи Киеву. "Если раньше он обещал оказывать поддержку "столько, сколько потребуется", то теперь пообещал лишь вооружить "столько, сколько сможем", — отмечает журналист. Он добавил, что ситуацию для Украины ухудшает приход к власти в некоторых странах Европы противников оказания помощи ВСУ. Так, вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном против дальнейшей помощи выступает лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" Герт Вилдерс. ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231217/mask-1916289696.html

https://ria.ru/20231217/kuleba-1916276067.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев, сша