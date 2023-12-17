https://ria.ru/20231217/zapad-1916309742.html

"До последнего украинца". В Словакии рассказали, чем одержим Запад

"До последнего украинца". В Словакии рассказали, чем одержим Запад - РИА Новости, 17.12.2023

"До последнего украинца". В Словакии рассказали, чем одержим Запад

Большая часть европейских государств одержима ненавистью к России, ради ослабления РФ западные страны готовы воевать до последнего украинского солдата, считает... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:43

2023-12-17T14:43

2023-12-17T14:43

специальная военная операция на украине

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роберт фицо

в мире

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БРАТИСЛАВА, 17 дек - РИА Новости. Большая часть европейских государств одержима ненавистью к России, ради ослабления РФ западные страны готовы воевать до последнего украинского солдата, считает глава правительства Словакии Роберт Фицо. "Большая часть государств-членов (Европейского союза - ред.) Украиной и ненавистью к России одержима, и из этого следуют своеобразные взгляды, которые без каких-либо возражений распространяются в европейских СМИ, о том, что нужно продолжать поддерживать войну на Украине", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях. С этим, по его мнению, связано и запугивание ничем не аргументированными утверждениями о том, что Россия якобы может напасть на какую-нибудь из стран НАТО. "В действительности же Украина лишь используется в геополитических целях для того, чтобы ослабить Россию в экономическом и международном плане", - добавил Фицо. По его мнению, Украина также служит "золотым тельцом" для компаний, занимающихся торговлей оружием. "Боюсь, что во имя этих геополитических целей Запад будет с Россией воевать до последнего украинского солдата, а мы уже недалеко от этой цели", - сказал Фицо. Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин назвал "чушью полной" недавние заявления главы США Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на НАТО. Российский лидер подчеркнул, что РФ не заинтересована воевать со странами НАТО, нет никаких резонов для этого - ни политических, ни экономических, ни военных. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231123/dzhekpot-1911217721.html

https://ria.ru/20231008/stsenariy-1901244528.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910897505.html

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словакия

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россия, украина, словакия, роберт фицо, в мире, европа