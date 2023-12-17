https://ria.ru/20231217/zapad-1916281397.html

Путин рассказал, каким способом Запад хотел развалить Россию

Путин рассказал, каким способом Запад хотел развалить Россию - РИА Новости, 17.12.2023

Путин рассказал, каким способом Запад хотел развалить Россию

Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы, заявил Владимир Путин журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:37

2023-12-17T10:37

2023-12-17T11:16

россия

сша

владимир путин

павел зарубин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916101098_0:17:3084:1751_1920x0_80_0_0_905eff1bc59b3573b66c141e95d72cad.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы, заявил Владимир Путин журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Глава государства признался в том, что был наивным в 2000-е. По его словам, он полагал, что весь мир увидел, как изменилась Россия, а на самом деле Запад хотел развалить ее после распада СССР. Путин отметил, что такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна. "Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США (Збигнев) Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы. Но, исходя из того, что все по отдельности не будет иметь самостоятельного веса, самостоятельного голоса и не будет отстаивать свои национальные интересы так, как это делает единое Российское государство. Только позднее ко мне пришло это осознание. И первоначальный подход он был достаточно наивным", - сказал Путин.Подводя итоги года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент ответил, в частности, на вопрос, от чего бы он предостерег самого себя образца 2000 года, если бы была такая возможность. По словам Путина, он предупредил бы себя от избыточной наивности и доверчивости в отношении Запада.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, павел зарубин, в мире