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Путин рассказал, каким способом Запад хотел развалить Россию - РИА Новости, 17.12.2023
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10:37 17.12.2023 (обновлено: 11:16 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/zapad-1916281397.html
Путин рассказал, каким способом Запад хотел развалить Россию
Путин рассказал, каким способом Запад хотел развалить Россию - РИА Новости, 17.12.2023
Путин рассказал, каким способом Запад хотел развалить Россию
Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы, заявил Владимир Путин журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:37
2023-12-17T11:16
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павел зарубин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы, заявил Владимир Путин журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Глава государства признался в том, что был наивным в 2000-е. По его словам, он полагал, что весь мир увидел, как изменилась Россия, а на самом деле Запад хотел развалить ее после распада СССР. Путин отметил, что такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна. "Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США (Збигнев) Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы. Но, исходя из того, что все по отдельности не будет иметь самостоятельного веса, самостоятельного голоса и не будет отстаивать свои национальные интересы так, как это делает единое Российское государство. Только позднее ко мне пришло это осознание. И первоначальный подход он был достаточно наивным", - сказал Путин.Подводя итоги года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент ответил, в частности, на вопрос, от чего бы он предостерег самого себя образца 2000 года, если бы была такая возможность. По словам Путина, он предупредил бы себя от избыточной наивности и доверчивости в отношении Запада.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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россия, сша, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин рассказал, каким способом Запад хотел развалить Россию

Президент России Путин признался в своей наивности в 2000-х в отношении к Западу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы, заявил Владимир Путин журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Глава государства признался в том, что был наивным в 2000-е. По его словам, он полагал, что весь мир увидел, как изменилась Россия, а на самом деле Запад хотел развалить ее после распада СССР. Путин отметил, что такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна.
«
"Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США (Збигнев) Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы. Но, исходя из того, что все по отдельности не будет иметь самостоятельного веса, самостоятельного голоса и не будет отстаивать свои национальные интересы так, как это делает единое Российское государство. Только позднее ко мне пришло это осознание. И первоначальный подход он был достаточно наивным", - сказал Путин.
Подводя итоги года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент ответил, в частности, на вопрос, от чего бы он предостерег самого себя образца 2000 года, если бы была такая возможность. По словам Путина, он предупредил бы себя от избыточной наивности и доверчивости в отношении Запада.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание
15 декабря, 08:00
 
РоссияСШАВладимир ПутинПавел ЗарубинВ мире
 
 
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