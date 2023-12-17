https://ria.ru/20231217/yaytso-1916347073.html

Минсельхоз рассчитывает, что куриное яйцо подешевеет после Нового года

Минсельхоз рассчитывает, что куриное яйцо подешевеет после Нового года - РИА Новости, 17.12.2023

Минсельхоз рассчитывает, что куриное яйцо подешевеет после Нового года

В России цены на куриное яйцо могут снизиться после Нового года, для этого есть все основания, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T18:53

2023-12-17T18:53

2023-12-17T21:18

экономика

россия

азербайджан

турция

владимир путин

павел зарубин

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России цены на куриное яйцо могут снизиться после Нового года, для этого есть все основания, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова привел журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале."Яйца — достаточно сезонный продукт. <...> Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная: цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", — сказал глава ведомства.По его словам, власти достаточно давно обратили внимание на увеличение стоимости яиц и начали предпринимать необходимые действия."Во-первых, улучшили меры поддержки производителей яйца и мяса птицы, они смогут финансово чуть больше от нас получать, чтобы стимулировать производства. Во-вторых, мы активно работаем с сетями, чтобы они заключали прямые контракты, прямые договора с производителями. И это тоже отразится на конечной цене для потребителя", — рассказал Патрушев.При этом одним из самых главных решений он назвал снятие импортной пошлины с этого продукта, что позволит насытить рынок и дать дополнительный объем, который тоже должен повлиять на цену. Так, уже на этой неделе ожидаются поставки яиц из Азербайджана, а через две-три недели — из Турции, добавил чиновник.С начала года куриные яйца в России подорожали на 46 процентов, еженедельные темпы роста пока не замедляются: с 5 по 11 декабря их стоимость увеличилась на 4,55 процента.Как заявил Владимир Путин, рост цен объясняется тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил президент. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.

https://ria.ru/20231217/tseny-1916312164.html

https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html

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экономика, россия, азербайджан, турция, владимир путин, павел зарубин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)