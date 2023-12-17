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Минсельхоз рассчитывает, что куриное яйцо подешевеет после Нового года - РИА Новости, 17.12.2023
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18:53 17.12.2023 (обновлено: 21:18 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/yaytso-1916347073.html
Минсельхоз рассчитывает, что куриное яйцо подешевеет после Нового года
Минсельхоз рассчитывает, что куриное яйцо подешевеет после Нового года - РИА Новости, 17.12.2023
Минсельхоз рассчитывает, что куриное яйцо подешевеет после Нового года
В России цены на куриное яйцо могут снизиться после Нового года, для этого есть все основания, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:53
2023-12-17T21:18
экономика
россия
азербайджан
турция
владимир путин
павел зарубин
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России цены на куриное яйцо могут снизиться после Нового года, для этого есть все основания, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова привел журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале."Яйца — достаточно сезонный продукт. &lt;...&gt; Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная: цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", — сказал глава ведомства.По его словам, власти достаточно давно обратили внимание на увеличение стоимости яиц и начали предпринимать необходимые действия."Во-первых, улучшили меры поддержки производителей яйца и мяса птицы, они смогут финансово чуть больше от нас получать, чтобы стимулировать производства. Во-вторых, мы активно работаем с сетями, чтобы они заключали прямые контракты, прямые договора с производителями. И это тоже отразится на конечной цене для потребителя", — рассказал Патрушев.При этом одним из самых главных решений он назвал снятие импортной пошлины с этого продукта, что позволит насытить рынок и дать дополнительный объем, который тоже должен повлиять на цену. Так, уже на этой неделе ожидаются поставки яиц из Азербайджана, а через две-три недели — из Турции, добавил чиновник.С начала года куриные яйца в России подорожали на 46 процентов, еженедельные темпы роста пока не замедляются: с 5 по 11 декабря их стоимость увеличилась на 4,55 процента.Как заявил Владимир Путин, рост цен объясняется тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил президент. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
https://ria.ru/20231217/tseny-1916312164.html
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экономика, россия, азербайджан, турция, владимир путин, павел зарубин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Азербайджан, Турция, Владимир Путин, Павел Зарубин, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз рассчитывает, что куриное яйцо подешевеет после Нового года

Минсельхоз РФ: цены на куриное яйцо могут снизиться после Нового года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка качества яиц
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка качества яиц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России цены на куриное яйцо могут снизиться после Нового года, для этого есть все основания, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова привел журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
"Яйца — достаточно сезонный продукт. <...> Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная: цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", — сказал глава ведомства.
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По его словам, власти достаточно давно обратили внимание на увеличение стоимости яиц и начали предпринимать необходимые действия.
"Во-первых, улучшили меры поддержки производителей яйца и мяса птицы, они смогут финансово чуть больше от нас получать, чтобы стимулировать производства. Во-вторых, мы активно работаем с сетями, чтобы они заключали прямые контракты, прямые договора с производителями. И это тоже отразится на конечной цене для потребителя", — рассказал Патрушев.
При этом одним из самых главных решений он назвал снятие импортной пошлины с этого продукта, что позволит насытить рынок и дать дополнительный объем, который тоже должен повлиять на цену. Так, уже на этой неделе ожидаются поставки яиц из Азербайджана, а через две-три недели — из Турции, добавил чиновник.
С начала года куриные яйца в России подорожали на 46 процентов, еженедельные темпы роста пока не замедляются: с 5 по 11 декабря их стоимость увеличилась на 4,55 процента.
Как заявил Владимир Путин, рост цен объясняется тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил президент. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
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