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Патрушев рассказал, когда в Россию начнут поступать импортные яйца - РИА Новости, 17.12.2023
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14:31 17.12.2023 (обновлено: 15:06 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/yaytsa-1916307717.html
Патрушев рассказал, когда в Россию начнут поступать импортные яйца
Патрушев рассказал, когда в Россию начнут поступать импортные яйца - РИА Новости, 17.12.2023
Патрушев рассказал, когда в Россию начнут поступать импортные яйца
Яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на данный продукт, сообщил министр... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:31
2023-12-17T15:06
общество
россия
турция
дмитрий патрушев
единая россия
прямая линия с владимиром путиным
азербайджан
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на данный продукт, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. "В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены", - сообщил Патрушев журналистам в кулуарах съезда "Единая Россия". Он отметил, что яйца - это сезонный продукт, в это время цена него "всегда возрастает". "Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортна, цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", - отметил министр.
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общество, россия, турция, дмитрий патрушев, единая россия, прямая линия с владимиром путиным, азербайджан
Общество, Россия, Турция, Дмитрий Патрушев, Единая Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным, Азербайджан
Патрушев рассказал, когда в Россию начнут поступать импортные яйца

Патрушев: через 2-3 недели в РФ начнут поступать яйца из Турции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на данный продукт, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
«
"В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены", - сообщил Патрушев журналистам в кулуарах съезда "Единая Россия".
Он отметил, что яйца - это сезонный продукт, в это время цена него "всегда возрастает".
"Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортна, цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", - отметил министр.
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ОбществоРоссияТурцияДмитрий ПатрушевЕдиная РоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымАзербайджан
 
 
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