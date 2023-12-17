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Патрушев рассказал, когда в Россию начнут поступать импортные яйца
Патрушев рассказал, когда в Россию начнут поступать импортные яйца - РИА Новости, 17.12.2023
Патрушев рассказал, когда в Россию начнут поступать импортные яйца
Яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на данный продукт, сообщил министр... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:31
2023-12-17T14:31
2023-12-17T15:06
общество
россия
турция
дмитрий патрушев
единая россия
прямая линия с владимиром путиным
азербайджан
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на данный продукт, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. "В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены", - сообщил Патрушев журналистам в кулуарах съезда "Единая Россия". Он отметил, что яйца - это сезонный продукт, в это время цена него "всегда возрастает". "Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортна, цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", - отметил министр.
https://ria.ru/20231215/yaytsa-1915990073.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, турция, дмитрий патрушев, единая россия, прямая линия с владимиром путиным, азербайджан
Общество, Россия, Турция, Дмитрий Патрушев, Единая Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным, Азербайджан
Патрушев рассказал, когда в Россию начнут поступать импортные яйца
Патрушев: через 2-3 недели в РФ начнут поступать яйца из Турции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на данный продукт, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
«
"В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены", - сообщил Патрушев журналистам в кулуарах съезда "Единая Россия".
Он отметил, что яйца - это сезонный продукт, в это время цена него "всегда возрастает".
"Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортна, цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", - отметил министр.
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