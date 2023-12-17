https://ria.ru/20231217/yaytsa-1916307717.html

Патрушев рассказал, когда в Россию начнут поступать импортные яйца

Патрушев рассказал, когда в Россию начнут поступать импортные яйца - РИА Новости, 17.12.2023

Патрушев рассказал, когда в Россию начнут поступать импортные яйца

Яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на данный продукт, сообщил министр... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:31

2023-12-17T14:31

2023-12-17T15:06

общество

россия

турция

дмитрий патрушев

единая россия

прямая линия с владимиром путиным

азербайджан

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, это позволит скорректировать цены на данный продукт, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. "В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены", - сообщил Патрушев журналистам в кулуарах съезда "Единая Россия". Он отметил, что яйца - это сезонный продукт, в это время цена него "всегда возрастает". "Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортна, цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", - отметил министр.

https://ria.ru/20231215/yaytsa-1915990073.html

россия

турция

азербайджан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, турция, дмитрий патрушев, единая россия, прямая линия с владимиром путиным, азербайджан