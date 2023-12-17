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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде и Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде и Одессе - РИА Новости, 17.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде и Одессе

Ночью в Кировограде (украинское название — Кропивницкий) и Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Страна.ua". РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T00:52

2023-12-17T00:52

2023-12-17T09:50

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ночью в Кировограде (украинское название — Кропивницкий) и Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Страна.ua". "В Кропивницком были слышны взрывы <...> О взрыве в Одессе сообщают местные паблики", — говорится в публикации.Позже издание написало о еще одном таком инциденте в Одессе.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области тревогу объявили в 22:40 мск 16 декабря, в Одесской — в 23:56. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как отмечал Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

одесса

россия

кировоградская область

украина

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