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Трехмиллионному посетителю выставки "Россия" подарят открытку от Путина - РИА Новости, 17.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
19:12 17.12.2023 (обновлено: 19:19 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/vystavka-1916349863.html
Трехмиллионному посетителю выставки "Россия" подарят открытку от Путина
Трехмиллионному посетителю выставки "Россия" подарят открытку от Путина - РИА Новости, 17.12.2023
Трехмиллионному посетителю выставки "Россия" подарят открытку от Путина
Трехмиллионный посетитель выставки "Россия" получит в подарок новогоднюю открытку с поздравлением президента России Владимира Путина и его автографом, сообщила... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T19:12
2023-12-17T19:19
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
единая россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Трехмиллионный посетитель выставки "Россия" получит в подарок новогоднюю открытку с поздравлением президента России Владимира Путина и его автографом, сообщила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова. Путин в воскресенье принял участие в съезде "Единой России", который состоялся на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. До пленарного заседания президент осмотрел саму экспозицию, на которой представлены достижения регионов страны. "Сегодня по просьбе организаторов выставки Владимир Владимирович подписал поздравление трехмиллионному посетителю выставки, которого мы ожидаем со дня на день", - рассказала журналистам Виртуозова. Она отметила, что число посетителей выставки фиксирует специальная система подсчета. Виртуозова рассказала, что президент написал в новогодней открытке поздравление и оставил свой автограф. Также организаторы заявили, что трёхмиллионному посетителю подарят поездку на космодром Восточный.
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Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Единая Россия, Владимир Путин, Россия
Трехмиллионному посетителю выставки "Россия" подарят открытку от Путина

Трехмиллионному посетителю выставки "Россия" на ВДНХ подарят открытку от Путина

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Международная выставка-форум "Россия"
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Трехмиллионный посетитель выставки "Россия" получит в подарок новогоднюю открытку с поздравлением президента России Владимира Путина и его автографом, сообщила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.
Путин в воскресенье принял участие в съезде "Единой России", который состоялся на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. До пленарного заседания президент осмотрел саму экспозицию, на которой представлены достижения регионов страны.
"Сегодня по просьбе организаторов выставки Владимир Владимирович подписал поздравление трехмиллионному посетителю выставки, которого мы ожидаем со дня на день", - рассказала журналистам Виртуозова.
Она отметила, что число посетителей выставки фиксирует специальная система подсчета. Виртуозова рассказала, что президент написал в новогодней открытке поздравление и оставил свой автограф.
Также организаторы заявили, что трёхмиллионному посетителю подарят поездку на космодром Восточный.
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