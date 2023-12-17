https://ria.ru/20231217/vybory-1916337952.html

"Не менять на колбасу". Путин и "Единая Россия" начали подготовку к выборам

"Не менять на колбасу". Путин и "Единая Россия" начали подготовку к выборам - РИА Новости, 17.12.2023

"Не менять на колбасу". Путин и "Единая Россия" начали подготовку к выборам

В Москве прошел ХХI съезд "Единой России". Для партии он стал первым с начала СВО. И — особо важным в связи с грядущими президентскими выборами. ЕР предстояло... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:40

2023-12-17T17:40

2023-12-17T21:42

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве прошел ХХI съезд "Единой России". Для партии он стал первым с начала СВО. И — особо важным в связи с грядущими президентскими выборами. ЕР предстояло решить внутрипартийные вопросы и заявить о поддержке действующего главы государства. Ранее Владимир Путин сообщил о намерении баллотироваться самовыдвиженцем. Но и на мероприятие 17 декабря он прибыл. О главном со съезда — в материале РИА Новости.Приступить к отправке грузаВ прошлом году "общий сбор" ЕР не проводила. В условиях специальной военной операции решили, что приоритеты другие. Сегодня, за три месяца до выборов президента, к традиции съездов вернулись.До основного мероприятия партия организовала несколько дискуссионных площадок с участием представителей регионов: "Горжусь Россией" (28 ноября, Ростовская область), "Верю в Россию" (5 декабря, Нижний Новгород), а также "Будущее России" (13 декабря, Москва). Столичный съезд ЕР призван был стать подведением итогов всех трех мероприятий. Местом для него выбрали выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Выбор неслучаен. Как пояснил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, на выставке собрано и то, чем гордится наша страна, и то, к чему она стремится.Мероприятие началось в полдень. Как пояснил председатель ЕР Дмитрий Медведев, с небольшим отходом от отработанной схемы. В начале съезда слово взяла заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова. Она напомнила, что сегодня, 17 декабря, из всех уголков России одновременно стартует отправка гуманитарного груза в новые регионы страны. Кузнецова также уточнила, что партия с начала СВО отправила уже более 80 тонн гумпомощи в этом направлении."Мы ежедневно мониторим те нужды, которые испытывают жители новых территорий, которые есть у наших бойцов на передовой, выезжаем в новые регионы, общаемся с жителями. Сегодня груз сформирован как раз с ориентировкой на те запросы, которые есть сегодня у жителей новых территорий, куда входят бытовая техника, продукты, лекарства", — заявила она. Выступление сопровождалось видеовключением из российских городов, направляющих конвои. "Прошу приступить к отправке груза", — объявил Медведев. Затем участники съезда начали обсуждение других вопросов. Помимо этого, активно они общались и с журналистами, прибывшими на ВДНХ.Единогласное решениеСостоялись заседания высших руководящих органов ЕР. По их итогам в соответствии с утвержденной повесткой и регламентом открылось пленарное заседание. После вступления от Дмитрия Медведева слово было дано другим участникам мероприятия. Первым выступил член Совета депутатов Мончегорска Виктор Кулай. Он напомнил о разрухе 1990-х и о том, что именно приход Владимира Путина к власти спас страну. После слово взял из секретарь Луганского отделения Единой России — председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Он напомнил о сложной судьбе своего региона и долгом ожидании воссоединения с Россией. "Президент — это не просто человек, — заявил он. — Это целая Родина. Это высший пример политика. Это высший пилотаж руководителя. Именно с таким лидером мы победим".Тема трудностей 1990-х получила продолжение в выступлениях других спикеров. Все они сошлись на том, что выход из общего кризиса состоялся благодаря Путину. Это коснулось и экономики, и межнациональных отношений, и семейной политики, и молодежного творчества. Много было сказано о восстановлении регионов, вошедших в прошлом году в состав нашей страны. "Победа Путина — победа всей России", — резюмировал шахматист Сергей Карякин.Дмитрий Медведев, вернувшись на трибуну, напомнил, что реализация задач президента — главное в работе партии: " В отличие от них (других партий. — Прим. ред.), мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей. Не утомлять людей громкими лозунгами, а отчитываться делами".Напомнил председатель ЕР и о том переломе, который случился в системе мироустройства со времени предыдущего съезда партии. "В ходе СВО, как и 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, мы ведем борьбу с опасным, циничным и жестоким врагом. Для которого нормы международного права, моральные основы человеческого общества, принципы добрососедства являются пустым звуком, — отметил Медведев. — <...> В течение многих веков нас никому не удавалось подчинить своей воле. Не получится и сейчас".Завершая речь, Медведев поставил на голосование вопрос о выдвижении кандидатуры Путина. Решение было принято единогласно. И — под бурные аплодисменты.Исторические задачиОдним из основных событий съезда стало, разумеется, выступление Путина. Еще когда он на прошлой неделе сообщил о намерении выдвигаться, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил об участии президента в съезде ЕР. Тогда кремлевский спикер, впрочем, не уточнял, пойдет ли Путин на выборы от партии или самовыдвиженцем. Затем стало известно, что глава государства предпочел второй вариант. Уже 16 декабря состоялось собрание группы избирателей по выдвижению президента на выборы 2024-го. Участники (которых собралось 700 человек, на 200 больше необходимого количества) единогласно одобрили кандидатуру. В ЕР, в свою очередь, тоже сразу дали понять, что всемерно поддержат Путина.Президент заранее прибыл на выставку "Россия" (где ранее уже бывал), чтобы ознакомиться с региональными стендами. А после выступления Медведева вышел на трибуну пленарного заседания.Путин отметил важность поддержки ЕР. "Перед нами без всякого преувеличения исторические задачи", требующие сплочения всех патриотических сил, напомнил он."Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом", — заявил российский лидер. Без независимости страны, уверен он, самого государства просто не может быть.Элиты Запада рассчитывали обрушить экономику России, политическую и социальную системы, но их планы не сработали и не сработают. "Наше общество, все ветви власти показали зрелость и устойчивость. Мы из года в год шли к суверенитету. Народ в России был и будет единственным источником власти", — напомнил Путин. "Время требует от нас твердости, — отметил он. — Рассчитываю на совместную работу с вами в интересах нашего народа".Кто на очередиПосле выступления президента ЕР приступила ко второму вопросу повестки дня — обсуждению изменений, вносимых в партийный устав. Как отметил Андрей Турчак, часть их связана с необходимостью приведения документа в соответствие с правовыми нормами. Был, в частности, увеличен численный состав генерального совета — за счет присоединения новых регионов.Председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов выступил по следующему вопросу — о ротации кадров, то есть смене некоторых членов партийных органов. Эта же процедура была проделана для генсовета и Центральной контрольной комиссии.ЕР стала первой партией, которая провела съезд перед президентскими выборами 2024-го. Уже 19 декабря аналогичное мероприятие организует ЛДПР. "Справедливая Россия" и КПРФ назначили съезды на 23 декабря, а на следующий день соберутся "Новые люди". Пока неясно, кто именно от партий примет участие в президентской кампании.

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https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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россия, ростовская область, владимир путин, единая россия, дмитрий медведев, андрей турчак, политика