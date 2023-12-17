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В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы

В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы - РИА Новости, 17.12.2023

В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы

Граждане Сербии в воскресенье выбирают 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента) страны, власти автономного края Воеводина и руководство местных органов РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T08:06

2023-12-17T08:06

2023-12-17T09:07

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сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 17 дек - РИА Новости. Граждане Сербии в воскресенье выбирают 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента) страны, власти автономного края Воеводина и руководство местных органов муниципалитетов, правом голоса обладают 6,5 миллиона человек, фаворитом кампании, по данным соцопросов, является правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича. Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина, проводятся 17 декабря. Всего определено около 8,3 тысяч мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Для волеизъявления военных отведены 36 участков, для заключенных - 29. Отпечатаны 6 500 165 бюллетеней. На территории Косово проживает около 100 тысяч избирателей-сербов, ранее в населенных ими районах самопровозглашенной республики проводились выборы в органы власти Сербии при поддержке ОБСЕ, но в 2022 году Приштина запретила голосования. Косовские сербы будут голосовать в городах Рашка, Вране, Куршумлия и Тутин в центральной Сербии. Режим предвыборной тишины наступил в полночь с 14 на 15 декабря, он продлится до 20.00 (22.00 мск) 17 декабря. Республиканская избирательная комиссия (РИК) пока не сообщала о нарушениях. Волеизъявление проводится с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск), в течение дня каждые два-три часа ожидаются сообщения РИК о явке избирателей и ходе голосования. По закону избирком должен сообщить окончательные результаты в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. По данным председателя избиркома Владимира Димитриевича, на эти выборы зарегистрировано рекордное число наблюдателей – 5 587 представителей местных и зарубежных организаций, включая иностранные посольства и БДИПЧ ОБСЕ, а также ЦИК РФ сообщил об отправке своих членов – Людмилы Маркиной и Павла Андреева. Претенденты Республиканская избирательная комиссия ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Ожидается, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Сербии Александра Вучича на выборах в парламент и органы власти муниципалитетов попытается укрепить свои позиции и продолжить политический и экономический курс, подразумевающий отказ от санкций против РФ, непризнание самопровозглашенной республики Косово и военный нейтралитет. Президент, которого нет в партийных списках названного в честь него блока "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться", проявил беспрецедентную активность в ходе кампании, посещая по несколько объектов и мероприятий в разных частях страны в течение одного дня. Он ежедневно появлялся в нескольких СМИ, в том числе посетил представительство медиагруппы "Россия сегодня" в Белграде. В эфире национального телевидения президент Сербии, подводя итог кампании в четверг указал, что СПП будет сохранять мир и стабильность, вести страну на пути к ЕС, "но всегда крепко оберегая нашу традиционную дружбу с КНР, Россией и латиноамериканскими государствами". По его словам вопрос Косово и Метохии останется самой большой проблемой Белграда, которой надо заниматься каждый день. Особый упор в кампании Вучич делал на достигнутом снижении госдолга до 51% ВВП и росте экономики около 3,6% в третьем квартале, консолидации госфинансов – 5 миллиардов евро в казне, привлечении иностранных инвестиций, проводимом строительстве и оснащении больниц, стадионов и крупных инфраструктурных проектах, отметив, что "не может вспомнить все построенные автомагистрали". Он также пообещал гражданам, что в ближайшие четыре года минимальная зарплата достигнет 650 евро в месяц, а средняя по стране – 1,4 тысячи евро и продолжится рост пенсий. Основные оппоненты правящей СПП – блок прозападных движений, включая "Демократическую партию", "Экологическое восстание", "Партию свободы и справедливости", названный по проходившим протестам из-за массовых убийств в мае "Сербия против насилия". Объединенные в этом блоке политики ранее участвовали в протестах "Один из пяти миллионов" и прочих демонстрациях с 2019 года. Девизом их программы является лозунг "За государство без коррупции и криминала, достойные зарплаты и отечественную промышленность". Один из лидеров движения, депутат Мариника Тепич, много лет является женским лицом оппозиции и принципиальным противником нынешних властей. В эфире телеканала N1 (местное отделение CNN) она высказала надежду на победу ее блока в Белграде, потому что "граждане должны жить нормально и безопасно, абсолютно недопустимо, чтобы все мы были заложниками одного человека". Ранее ее сторонники активно высказывались за необходимость поддержать санкции Запада против РФ, но в ходе кампании не муссировали эту тему с учетом 80% поддержки сербов России. При этом представители блока высказывались за сохранение Косово и Метохии в составе Сербии. В ходе около 30 массовых мирных протестов, которые "Сербия против насилия" проводила с мая в Белграде и других городах с блокадой трасс и шествиями по центральным улицам, представители движения сосредоточились на критике политики и отдельных шагов властей, требованиях по увеличению свободы СМИ, призывали к отставке ряда министров и лично Вучича. Большое внимание они также уделяли проблемам в сфере образования, среди протестующих были студенты и преподаватели. Одним из лидеров блока является экс-мэр Белграда и крупный предприниматель Драган Джилас, однако детальной экономической программы движение не продвигает, заявив о необходимости ограничения цен и маржи и основные товары, субвенций в 10% для сельского хозяйства, повышения пенсий и введения налога на сверхдоходы. Прогнозы Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. Агентство Ipsos провело исследование с 12 до 14 декабря, в нем приняли участие 3 712 человек, по телефону и онлайн. Ожидаемая явка составляет 56,4% Согласно опубликованным социологами результатам исследования на парламентских выборах победит блок вокруг СПП Вучича с 44,6% поддержки избирателей. Вторым стало объединение "Сербия против насилия" с 23,6% голосов. Наиболее вероятным успехом движения согласно соцопросам может стать получение большого числа мест на выборах в столичных районах и органах муниципальной власти Белграда. На третьем месте - входящая сейчас в правящую коалицию с президентской СПП Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, которая идет на выборы под слоганом "Ивица Дачич - премьер Сербии", ее поддержат 8,7% избирателей. По ключевым вопросам самостоятельности национальной политики, военного нейтралитета, непризнания независимости Косово и отказа от введения санкций в отношении России, а также поддержке сербов в странах региона социалисты согласны с прогрессистами Вучича. Установленный законом о выборах ценз в 3% согласно последнему соцопросу голосов также могут преодолеть правооппозиционная коалиция "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии", движение евросекптика-пульмонолога "Мы, голос народа - профессор, доктор Бранимир Несторович" и правопатриотический блок "Милица Джурджевич Стаменковски - Бошко Обрадович - Национальное собрание - Государствообразующая сила". Под вопросом возвращение в Скупщину "Сербской радикальной партии" Воислава Шешеля, который поддерживает СВО, носит Георгиевскую ленточку и выступал в кампании под слоганами "За Сербию в БРИКС!" и "Отечество Сербия, мать – Россия". В парламент также с большой долей вероятности пройдут несколько партий национальных меньшинств, чей ценз рассчитывается по отдельной формуле, прежде всего - "Союз венгров Воеводины" и представители бошняцких и албанских движений. Предпосылки для выборов Министр обороны Сербии Милош Вучевич в конце мая был избран председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) после того как президент Сербии ушел в отставку с поста лидера партии, но остался ее членом. Его однопартийцы высказывали опасения, что победа "прозападной оппозиции" приведет к смене политического курса Сербии, отказу от нейтралитета, введению санкций против России, признанию независимости Косово и прекращению поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Правящая партия ожидает, что волеизъявление 17 декабря, о котором оппозиция просила власти еще 11 сентября, разрядит политическое напряжение, приведшее к протестам после массовых убийств в школе и пригороде Белграда в мае, а также даст будущему кабмину целый мандат до 2027 года, когда в Сербии назначена международная выставка EXPO 2027. С прихода к власти в СПП в 2012 году парламентские выборы в среднем проводятся в Сербии раз в два года, целый четырехлетний мандат созыв Скупщины отработал только в 2016-2020 годах. Депутаты Скупщины Сербии большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич 26 октября 2022 года. Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250 в Скупщине, еще 31 мандат – их главным коалиционным партнерам СПС, с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство. Глава основной партнерской для СПП партии СПС, бывший глава МВД, МИД и экс-спикер парламента Ивица Дачич занял пост вице-премьера и министра иностранных дел.

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в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, ивица дачич, воислав шешель, сербская прогрессивная партия (спп), обсе, союз правых сил