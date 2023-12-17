https://ria.ru/20231217/vsu-1916372843.html

В Киеве сделали шокирующее признание о военной тайне ВСУ

В Киеве сделали шокирующее признание о военной тайне ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023

В Киеве сделали шокирующее признание о военной тайне ВСУ

Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя информацию об обнаружении "прослушки" у главкома ВСУ Залужного, заявила, что сливы секретной... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-17T23:38

2023-12-17T23:38

2023-12-18T00:38

в мире

украина

валерий залужный

анна маляр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя информацию об обнаружении "прослушки" у главкома ВСУ Залужного, заявила, что сливы секретной информации из военных штабов на Украине уже имели место. Об этом она написала в своем Telegram-канале."То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов – да", - написала она.Военная тайна уже не раз становилась публичной, заключила Маляр.В одном из помещений, которое мог использовать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, обнаружили прослушивающие устройства, возбуждено уголовное дело, сообщила Служба безопасности Украины.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделала статья главкома для журнала Economist, в которой он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы киевского режима, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главнокомандующего и поставить его во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам президент Украины в интервью британскому таблоиду Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.

https://ria.ru/20231217/proslushka-1916372043.html

https://ria.ru/20231213/zaluzhnyy-1915351268.html

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в мире, украина, валерий залужный, анна маляр, вооруженные силы украины