https://ria.ru/20231217/vsu-1916262759.html

Побывавший в зоне СВО украинский журналист признал неприятную правду о ВСУ

Побывавший в зоне СВО украинский журналист признал неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 17.12.2023

Побывавший в зоне СВО украинский журналист признал неприятную правду о ВСУ

ВСУ потратили слишком много ресурсов на безуспешное контрнаступление, заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в беседе с каналом NTA. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T05:32

2023-12-17T05:32

2023-12-17T05:32

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. ВСУ потратили слишком много ресурсов на безуспешное контрнаступление, заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в беседе с каналом NTA."Мы действительно потратили очень много ресурсов на наше контрнаступление, которое, к сожалению, не было настолько успешным, насколько мы ожидали. У нас есть серьезные потери, надо признать, мы не вышли даже до Токмака на юге, потратив много ресурсов. То есть мы достаточно истощены", — пожаловался журналист.Он добавил, что армии Украины из-за больших потерь необходимо мобилизовать новые ресурсы и готовить их к фронту, а также заменить тех, кто давно находится на передовой.Кроме того, Запад, по словам Цаплиенко, предоставил ВСУ очень мало техники. Западные страны обеспечили Украину тремя танковыми батальонами, тогда как для эффективного наступления, заключил корреспондент, украинской армии нужно было отправить минимум несколько бригад. Вдобавок Киеву не хватило систем ПВО и армейской авиации.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20231217/vsu-1916257825.html

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в мире, украина, токмак, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато