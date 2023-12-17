https://ria.ru/20231217/vsu-1916257825.html

Генерал ВСУ сделал шокирующее признание об армии России

Генерал ВСУ сделал шокирующее признание об армии России - РИА Новости, 17.12.2023

Генерал ВСУ сделал шокирующее признание об армии России

Россия превосходит Украину по качеству подготовки частей и ведет грамотное формирование новых подразделений, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T02:56

2023-12-17T02:56

2023-12-17T02:56

безопасность

россия

украина

сергей кривонос

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:106:800:556_1920x0_80_0_0_6f538cb038ef427791e699f26e0e5bf9.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия превосходит Украину по качеству подготовки частей и ведет грамотное формирование новых подразделений, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире Пятого канала."Они (армия России. — Прим. ред.) в глубоком тылу, даже на территории Российской Федерации активно организовали подготовку и формирование новых частей и подразделений, которые проходят хорошую подготовку, качественную подготовку, что дает им возможности. <...> У них есть, из чего лепить. За счет правильной организации подготовки, правильного использования того оружия, которое они наращивают, они достигают определенных успехов", — признался Кривонос.Генерал отметил, что российская армия также успешно использует FPV-дроны. По его словам, Вооруженные силы России нарастили использование этого крайне эффективного оружия по всей линии фронта почти вдвое.Кроме того, заключил военный, российские солдаты хорошо мотивированы не только морально, но и финансово.Ранее Кривонос обвинил правительство Украины в игнорировании бедственного положения ВСУ и их колоссальные потери.

https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916245915.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, в мире