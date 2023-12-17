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Генерал ВСУ сделал шокирующее признание об армии России
Генерал ВСУ сделал шокирующее признание об армии России - РИА Новости, 17.12.2023
Генерал ВСУ сделал шокирующее признание об армии России
Россия превосходит Украину по качеству подготовки частей и ведет грамотное формирование новых подразделений, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T02:56
2023-12-17T02:56
2023-12-17T02:56
безопасность
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украина
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия превосходит Украину по качеству подготовки частей и ведет грамотное формирование новых подразделений, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире Пятого канала."Они (армия России. — Прим. ред.) в глубоком тылу, даже на территории Российской Федерации активно организовали подготовку и формирование новых частей и подразделений, которые проходят хорошую подготовку, качественную подготовку, что дает им возможности. <...> У них есть, из чего лепить. За счет правильной организации подготовки, правильного использования того оружия, которое они наращивают, они достигают определенных успехов", — признался Кривонос.Генерал отметил, что российская армия также успешно использует FPV-дроны. По его словам, Вооруженные силы России нарастили использование этого крайне эффективного оружия по всей линии фронта почти вдвое.Кроме того, заключил военный, российские солдаты хорошо мотивированы не только морально, но и финансово.Ранее Кривонос обвинил правительство Украины в игнорировании бедственного положения ВСУ и их колоссальные потери.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916245915.html
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безопасность, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, в мире
Безопасность, Россия, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, В мире
Генерал ВСУ сделал шокирующее признание об армии России
Генерал ВСУ Кривонос признал превосходство России в подготовке подразделений