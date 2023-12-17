https://ria.ru/20231217/uragan-1916362016.html

В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города

В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города - РИА Новости, 17.12.2023

В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города

В Буэнос-Айресе ураган сломал железный цветок Floralis Genérica, являющийся символом города, пишет газета Nación. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T21:26

2023-12-17T21:26

2023-12-17T22:19

в мире

буэнос-айрес (город)

аргентина

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Буэнос-Айресе ураган сломал железный цветок Floralis Genérica, являющийся символом города, пишет газета Nación."У скульптуры, сделанной из нержавеющей стали и алюминия и весящей около 18 тонн, отвалился один из лепестков в результате сильного метеорологического явления (урагана. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Неназванные источники издания в правительстве Буэнос-Айреса подтвердили эту информацию. Отмечается, что сроки ремонта достопримечательности пока неизвестны. По данным газеты, скульптуру Floralis Genérica высотой 20 метров создал в 2002 году аргентинский архитектор Эдуардо Каталано "в дань уважения всем цветам". С помощью гидравлического механизма и фотоэлектрических элементов этот железный цветок раскрывает шесть лепестков, когда восходит солнце, и постепенно закрывает их с наступлением сумерек.Накануне вечером на столицу Аргентины и провинцию Буэнос-Айрес обрушился ураган. В Баия-Бланке 13 человек погибли при обрушении крыши на соревнованиях по скейтборду. Многие города остались без света, в ряде из них отключили подачу воды, мобильная связь работает с перебоями. Повалены деревья, у многих зданий сорвало крыши, побило окна. Некоторые люди оказались заблокированными в своих домах. Сейчас ураган стих, но в столичном регионе продолжается ливень. Чрезвычайные службы приступили к работе.

https://ria.ru/20231217/argentina-1916319576.html

https://ria.ru/20231210/uragan-1914894955.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина