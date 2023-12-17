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В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города - РИА Новости, 17.12.2023
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21:26 17.12.2023 (обновлено: 22:19 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/uragan-1916362016.html
В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города
В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города - РИА Новости, 17.12.2023
В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города
В Буэнос-Айресе ураган сломал железный цветок Floralis Genérica, являющийся символом города, пишет газета Nación. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T21:26
2023-12-17T22:19
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Буэнос-Айресе ураган сломал железный цветок Floralis Genérica, являющийся символом города, пишет газета Nación."У скульптуры, сделанной из нержавеющей стали и алюминия и весящей около 18 тонн, отвалился один из лепестков в результате сильного метеорологического явления (урагана. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Неназванные источники издания в правительстве Буэнос-Айреса подтвердили эту информацию. Отмечается, что сроки ремонта достопримечательности пока неизвестны. По данным газеты, скульптуру Floralis Genérica высотой 20 метров создал в 2002 году аргентинский архитектор Эдуардо Каталано "в дань уважения всем цветам". С помощью гидравлического механизма и фотоэлектрических элементов этот железный цветок раскрывает шесть лепестков, когда восходит солнце, и постепенно закрывает их с наступлением сумерек.Накануне вечером на столицу Аргентины и провинцию Буэнос-Айрес обрушился ураган. В Баия-Бланке 13 человек погибли при обрушении крыши на соревнованиях по скейтборду. Многие города остались без света, в ряде из них отключили подачу воды, мобильная связь работает с перебоями. Повалены деревья, у многих зданий сорвало крыши, побило окна. Некоторые люди оказались заблокированными в своих домах. Сейчас ураган стих, но в столичном регионе продолжается ливень. Чрезвычайные службы приступили к работе.
https://ria.ru/20231217/argentina-1916319576.html
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города

В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру, являющуюся символом города

© Фото : Bárbara/XСкульптура "живой" железный цветок Floralis Genérica в Буэнос-Айресе. 17 декабря 2023
Скульптура живой железный цветок Floralis Genérica в Буэнос-Айресе. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : Bárbara/X
Скульптура "живой" железный цветок Floralis Genérica в Буэнос-Айресе. 17 декабря 2023
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Буэнос-Айресе ураган сломал железный цветок Floralis Genérica, являющийся символом города, пишет газета Nación.
"У скульптуры, сделанной из нержавеющей стали и алюминия и весящей около 18 тонн, отвалился один из лепестков в результате сильного метеорологического явления (урагана. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
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Неназванные источники издания в правительстве Буэнос-Айреса подтвердили эту информацию.
Отмечается, что сроки ремонта достопримечательности пока неизвестны.
По данным газеты, скульптуру Floralis Genérica высотой 20 метров создал в 2002 году аргентинский архитектор Эдуардо Каталано "в дань уважения всем цветам". С помощью гидравлического механизма и фотоэлектрических элементов этот железный цветок раскрывает шесть лепестков, когда восходит солнце, и постепенно закрывает их с наступлением сумерек.
Накануне вечером на столицу Аргентины и провинцию Буэнос-Айрес обрушился ураган. В Баия-Бланке 13 человек погибли при обрушении крыши на соревнованиях по скейтборду.
Многие города остались без света, в ряде из них отключили подачу воды, мобильная связь работает с перебоями. Повалены деревья, у многих зданий сорвало крыши, побило окна. Некоторые люди оказались заблокированными в своих домах. Сейчас ураган стих, но в столичном регионе продолжается ливень. Чрезвычайные службы приступили к работе.
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