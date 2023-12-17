https://ria.ru/20231217/ukraina-1916363727.html

В лучшем случае. США послали неутешительный сигнал Зеленскому

В лучшем случае. США послали неутешительный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 17.12.2023

В лучшем случае. США послали неутешительный сигнал Зеленскому

Без поддержки США Украина не выстоит и месяц против России заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T21:37

2023-12-17T21:37

2023-12-17T21:37

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Без поддержки США Украина не выстоит и месяц против России заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х."Без помощи Соединенных Штатов Украина продержится около 30 дней, и это еще в лучшем случае", — написал он.Макгрегор призвал Украину как можно быстрее заключить мир с Россией.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир наступит тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231217/podarok-1916352420.html

россия

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, министерство обороны сша