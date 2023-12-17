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На Украине рассказали о плане "Б" в случае прекращения помощи от Запада - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:31 17.12.2023 (обновлено: 19:54 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916344656.html
На Украине рассказали о плане "Б" в случае прекращения помощи от Запада
На Украине рассказали о плане "Б" в случае прекращения помощи от Запада - РИА Новости, 17.12.2023
На Украине рассказали о плане "Б" в случае прекращения помощи от Запада
Если Запад прекратит фиксирование Украины в следующем году, ей придется использовать план Б, заявил советник Владимира Зеленского экономист Олег Устенко в эфире РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:31
2023-12-17T19:54
украина
венгрия
сша
олег устенко
владимир зеленский
евросоюз
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Если Запад прекратит фиксирование Украины в следующем году, ей придется использовать план Б, заявил советник Владимира Зеленского экономист Олег Устенко в эфире телеканала "Рада"."Если поддержки не будет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану Б. План Б может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов", — пояснил он.По мнению Устенко, Министерство финансов Украины вряд ли одобрит эти меры. Тем не менее они могут позволить немного стабилизировать ситуацию в начале года, добавил эксперт.Сейчас практически все решения ЕС по выделению средств киевским властям блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на 2024 год, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную поддержку на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.В свою очередь, республиканцы в палате представителей США ушли на новогодние каникулы, так и не согласовав запрос Белого дома о новой военной помощи Украине, который должны утвердить обе палаты конгресса.
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html
https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916298095.html
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украина, венгрия, сша, олег устенко, владимир зеленский, евросоюз, в мире
Украина, Венгрия, США, Олег Устенко, Владимир Зеленский, Евросоюз, В мире, Специальная военная операция на Украине
На Украине рассказали о плане "Б" в случае прекращения помощи от Запада

Советник Зеленского Устенко сообщил о плане "Б" при прекращении помощи Запада

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Если Запад прекратит фиксирование Украины в следующем году, ей придется использовать план Б, заявил советник Владимира Зеленского экономист Олег Устенко в эфире телеканала "Рада".
"Если поддержки не будет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану Б. План Б может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов", — пояснил он.
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По мнению Устенко, Министерство финансов Украины вряд ли одобрит эти меры. Тем не менее они могут позволить немного стабилизировать ситуацию в начале года, добавил эксперт.
Сейчас практически все решения ЕС по выделению средств киевским властям блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на 2024 год, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную поддержку на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
В свою очередь, республиканцы в палате представителей США ушли на новогодние каникулы, так и не согласовав запрос Белого дома о новой военной помощи Украине, который должны утвердить обе палаты конгресса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВенгрияСШАОлег УстенкоВладимир ЗеленскийЕвросоюзВ мире
 
 
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