https://ria.ru/20231217/ukraina-1916290600.html

Киев окончательно потерял надежду на победу, заявил Азаров

Киев окончательно потерял надежду на победу, заявил Азаров - РИА Новости, 17.12.2023

Киев окончательно потерял надежду на победу, заявил Азаров

Власти Украины окончательно потеряли надежду не только на победу, но даже и на оборону, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T12:07

2023-12-17T12:07

2023-12-17T12:07

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Власти Украины окончательно потеряли надежду не только на победу, но даже и на оборону, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. "Киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже на успешную оборону. Похоже, что выделенные МВФ и Нидерландами средства будут успешно разворовываться, а строительство оборонительных сооружений будет финансироваться по остаточному принципу. Тот мизер, который на эти цели выделит госбюджет, будет раздербанен между собой закупщиками материалов на местах", - написал Азаров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По словам Азарова, Владимир Зеленский рассчитывает на то, что главным рубежом обороны станут города, где технике будет тяжелее действовать, поэтому именно пехота станет основным стратегическим оружием. "Для этих целей и мобилизуют столько мужчин. Жителям городов, которым предстоит стать "фортецями", не останется ничего другого, кроме как участвовать в боях, которые будут идти в их населенных пунктах. Украинский генштаб решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать новые территории… Другими словами, это контролируемое отступление с боем", - подытожил Азаров. Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос ранее в воскресенье заявлял, что Украине не хватает подготовленных военных специалистов, Россия же достигает успехов на поле боя благодаря активной подготовке и правильному формированию новых частей и подразделений. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> (будем) решать силовым путем".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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