https://ria.ru/20231217/ukraina-1916282671.html

В Киеве заявили о возможной отмене отсрочки от мобилизации для полицейских

В Киеве заявили о возможной отмене отсрочки от мобилизации для полицейских - РИА Новости, 17.12.2023

В Киеве заявили о возможной отмене отсрочки от мобилизации для полицейских

Депутаты Верховной рады Украины хотят отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников полиции, бюро экономической безопасности (БЭБ) и государственной... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:47

2023-12-17T10:47

2023-12-17T10:47

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины хотят отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников полиции, бюро экономической безопасности (БЭБ) и государственной пенитенциарной службы, соответствующий законопроект находится в разработке, сообщила замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая в Telegram. "Кратко о текущем состоянии разработки законопроекта (мобилизация, рекрутинг, прохождение службы и связанные нормы). Это всё еще проект, военные подали сугубо жесткие нормы, мы прорабатываем реалистичную модель. Финализируем для регистрации. Убираем право на отсрочку и ставим на воинский учет: полицейских, БЭБ, сотрудников государственной пенитенциарной службы", - написала Безуглая в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По словам Безуглой, в очередной раз рассматриваются вопросы снижения предельного призывного возраста с 27 до 25 лет, отмены срочной службы, введения базовой общевойсковой подготовки сроком до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет и предоставления отпуска 90 дней без разделения на части тем, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий. Безуглая ранее заявила, что беременность и роды останутся "уникальной отсрочкой" от службы в армии для женщин. "Женщины становятся на воинский учет и освобождаются от прохождения подготовки по беременности или уходу за ребенком", - уточнила она в новой публикации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231217/maydan-1916264848.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр