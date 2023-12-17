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Американский генерал ударил украинского солдата при Зеленском - РИА Новости, 17.12.2023
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02:34 17.12.2023 (обновлено: 09:15 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/udar-1916257144.html
Американский генерал ударил украинского солдата при Зеленском
Американский генерал ударил украинского солдата при Зеленском - РИА Новости, 17.12.2023
Американский генерал ударил украинского солдата при Зеленском
Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто ударил украинского солдата в грудь при президенте Владимире Зеленском на военной базе в Германии, об инциденте... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T02:34
2023-12-17T09:15
в мире
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто ударил украинского солдата в грудь при президенте Владимире Зеленском на военной базе в Германии, об инциденте написала ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.&quot;Вэсэушник отказался дать кулачок натовскому солдату и получил в грудь. Над слаживанием еще работать и работать&quot;, — заявила она.Инцидент произошел во время посещения Зеленским американской военной базы в Висбадене. На опубликованном видео президент Украины вместе с генералом Агуто проходят вдоль строя военных ВСУ. Американец в знак приветствия ударился кулаками с одним из солдатов. Когда второй украинский боец не подал ему руку, Агуто ткнул кулаком в его грудь.Ранее газета New York Times сообщала, что США направят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии.Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявлял, что никакая западная стратегия не сможет изменить и переломить ситуацию на линии фронта, даже если украинскими войсками станет лично командовать американский генерал.
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в мире, украина, сша, висбаден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, США, Висбаден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Американский генерал ударил украинского солдата при Зеленском

Американский генерал Агуто ударил украинского солдата в грудь при Зеленском

© U.S. Army photo by Spc. Denice LopezАнтонио Агуто
Антонио Агуто
© U.S. Army photo by Spc. Denice Lopez
Антонио Агуто. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто ударил украинского солдата в грудь при президенте Владимире Зеленском на военной базе в Германии, об инциденте написала ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
«

"Вэсэушник отказался дать кулачок натовскому солдату и получил в грудь. Над слаживанием еще работать и работать", — заявила она.

Инцидент произошел во время посещения Зеленским американской военной базы в Висбадене. На опубликованном видео президент Украины вместе с генералом Агуто проходят вдоль строя военных ВСУ. Американец в знак приветствия ударился кулаками с одним из солдатов. Когда второй украинский боец не подал ему руку, Агуто ткнул кулаком в его грудь.
Ранее газета New York Times сообщала, что США направят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии.
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявлял, что никакая западная стратегия не сможет изменить и переломить ситуацию на линии фронта, даже если украинскими войсками станет лично командовать американский генерал.
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В миреУкраинаСШАВисбаденВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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