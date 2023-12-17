https://ria.ru/20231217/ubytki-1916357987.html

СМИ: западные фирмы потерпели огромные убытки от потери российского рынка

СМИ: западные фирмы потерпели огромные убытки от потери российского рынка - РИА Новости, 17.12.2023

СМИ: западные фирмы потерпели огромные убытки от потери российского рынка

Ушедшие с российского рынка иностранные компании потеряли больше ста миллиардов долларов, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T20:30

2023-12-17T20:30

2023-12-17T20:30

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ушедшие с российского рынка иностранные компании потеряли больше ста миллиардов долларов, пишет The New York Times."Путин превратил ожидаемое бедствие в схему обогащения. Согласно анализу финансовых отчетов, <…> западные компании, объявившие об уходе, понесли убытки на сумму более 103 миллиардов долларов", - пишет издание.На Западе были уверены, что бойкот России иностранными компаниями погубит ее экономику, однако государство выстояло."Экономические контрудары Путина помогли <…> смягчить последствия западной изоляции", — отмечает автор.Множество иностранных компаний остаются в России, не желая терять миллиарды, которые десятилетиями вкладывались в бизнес на территории страны, подытоживает NYT.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231215/rf-1916063852.html

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

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в мире, россия, москва, владимир путин