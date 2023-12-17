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СМИ: западные фирмы потерпели огромные убытки от потери российского рынка - РИА Новости, 17.12.2023
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20:30 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/ubytki-1916357987.html
СМИ: западные фирмы потерпели огромные убытки от потери российского рынка
СМИ: западные фирмы потерпели огромные убытки от потери российского рынка - РИА Новости, 17.12.2023
СМИ: западные фирмы потерпели огромные убытки от потери российского рынка
Ушедшие с российского рынка иностранные компании потеряли больше ста миллиардов долларов, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T20:30
2023-12-17T20:30
в мире
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ушедшие с российского рынка иностранные компании потеряли больше ста миллиардов долларов, пишет The New York Times."Путин превратил ожидаемое бедствие в схему обогащения. Согласно анализу финансовых отчетов, &lt;…&gt; западные компании, объявившие об уходе, понесли убытки на сумму более 103 миллиардов долларов", - пишет издание.На Западе были уверены, что бойкот России иностранными компаниями погубит ее экономику, однако государство выстояло."Экономические контрудары Путина помогли &lt;…&gt; смягчить последствия западной изоляции", — отмечает автор.Множество иностранных компаний остаются в России, не желая терять миллиарды, которые десятилетиями вкладывались в бизнес на территории страны, подытоживает NYT.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231215/rf-1916063852.html
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в мире, россия, москва, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин
СМИ: западные фирмы потерпели огромные убытки от потери российского рынка

NYT: покинувшие Россию западные компании сообщили об убытках на $103 млрд

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкМурманский торговый порт
Мурманский торговый порт - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Мурманский торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ушедшие с российского рынка иностранные компании потеряли больше ста миллиардов долларов, пишет The New York Times.
"Путин превратил ожидаемое бедствие в схему обогащения. Согласно анализу финансовых отчетов, <…> западные компании, объявившие об уходе, понесли убытки на сумму более 103 миллиардов долларов", - пишет издание.
На Западе были уверены, что бойкот России иностранными компаниями погубит ее экономику, однако государство выстояло.
"Экономические контрудары Путина помогли <…> смягчить последствия западной изоляции", — отмечает автор.
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Множество иностранных компаний остаются в России, не желая терять миллиарды, которые десятилетиями вкладывались в бизнес на территории страны, подытоживает NYT.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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