https://ria.ru/20231217/tseny-1916312164.html

Патрушев рассказал о реакции на замечание Путина о ценах на яйца

Патрушев рассказал о реакции на замечание Путина о ценах на яйца - РИА Новости, 17.12.2023

Патрушев рассказал о реакции на замечание Путина о ценах на яйца

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил журналистам, что после замечаний президента Владимира Путина по поводу подорожания яйца он почувствовал, РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:00

2023-12-17T15:00

2023-12-17T15:00

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

единая россия

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил журналистам, что после замечаний президента Владимира Путина по поводу подорожания яйца он почувствовал, что работать надо лучше.Ранее во время итоговой пресс-конференции и прямой линии Путин, отвечая на вопрос о росте цен на яйца, пошутил, что спросил у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, "как у него с яйцами"."Почувствовал что работать надо лучше, все-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Но тем не менее, я думаю, что президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили. Надеюсь, что в ближайшее время, в начале года, цена должна пойти вниз", - ответил Патрушев журналистам в кулуарах съезда "Единой России".Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.

https://ria.ru/20231217/yaytsa-1916301272.html

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий патрушев, единая россия, итоги года с владимиром путиным