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Патрушев рассказал о реакции на замечание Путина о ценах на яйца
Патрушев рассказал о реакции на замечание Путина о ценах на яйца - РИА Новости, 17.12.2023
Патрушев рассказал о реакции на замечание Путина о ценах на яйца
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил журналистам, что после замечаний президента Владимира Путина по поводу подорожания яйца он почувствовал, РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:00
2023-12-17T15:00
2023-12-17T15:00
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
единая россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил журналистам, что после замечаний президента Владимира Путина по поводу подорожания яйца он почувствовал, что работать надо лучше.Ранее во время итоговой пресс-конференции и прямой линии Путин, отвечая на вопрос о росте цен на яйца, пошутил, что спросил у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, "как у него с яйцами"."Почувствовал что работать надо лучше, все-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Но тем не менее, я думаю, что президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили. Надеюсь, что в ближайшее время, в начале года, цена должна пойти вниз", - ответил Патрушев журналистам в кулуарах съезда "Единой России".Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, дмитрий патрушев, единая россия, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Единая Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Патрушев рассказал о реакции на замечание Путина о ценах на яйца
Патрушев заявил, что после слов Путина почувствовал, что работать надо лучше
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил журналистам, что после замечаний президента Владимира Путина по поводу подорожания яйца он почувствовал, что работать надо лучше.
Ранее во время итоговой пресс-конференции и прямой линии Путин, отвечая на вопрос о росте цен на яйца, пошутил, что спросил у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, "как у него с яйцами".
«
"Почувствовал что работать надо лучше, все-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Но тем не менее, я думаю, что президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили. Надеюсь, что в ближайшее время, в начале года, цена должна пойти вниз", - ответил Патрушев журналистам в кулуарах съезда "Единой России".
Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.
Патрушев рассказал о мерах по насыщению рынка яиц