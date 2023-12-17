https://ria.ru/20231217/trevoga-1916322221.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:09
2023-12-17T16:09
2023-12-17T16:09
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 15.51 (по мск) сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской. Через несколько минут тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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в мире, украина, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу