https://ria.ru/20231217/trevoga-1916289910.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:01
2023-12-17T12:01
2023-12-17T12:01
специальная военная операция на украине
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николаевская область
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днепропетровская область
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (11.38 мск) сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, затем (11.46 мск) в остальных. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231217/vzryvy-1916253160.html
украина
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Кировоградская область, Днепропетровская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в трех областях Украины