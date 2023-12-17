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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2023
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях на Украине,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T04:39
2023-12-17T04:39
2023-12-17T04:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 04.05 мск в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. В 03.40 мск тревога была объявлена в Николаевской области, в 03.56 - в Кировоградской и Днепропетровской областях. Позднее, в 04.24 мск, сигнал тревоги был объявлен в Харьковской и Сумской областях на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу