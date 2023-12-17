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Эстония и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - РИА Новости, 17.12.2023
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12:57 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/ssha-1916295551.html
Эстония и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
Эстония и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - РИА Новости, 17.12.2023
Эстония и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
Эстония и США подписали в Вашингтоне новое соглашение об оборонном сотрудничестве на 2024-2028 годы, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского военного... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:57
2023-12-17T12:57
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 дек - РИА Новости. Эстония и США подписали в Вашингтоне новое соглашение об оборонном сотрудничестве на 2024-2028 годы, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского военного ведомства. Документ подписали вице-канцлер минобороны Эстонии Туули Дунетон и помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Валландер. "В качестве подтверждения крепких союзнических отношений между Эстонией и США мы обновили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в центре внимания которого находится военное присутствие США в Эстонии, сотрудничество в сфере киберзащиты и совместные закупки вооружения для развития возможностей стран Балтии", - приводит пресс-служба слова Дунетон. Соглашение также включает сотрудничество в проведении учений, развитии необходимой инфраструктуры для приема подразделений союзников по НАТО и в ряде других областей, представляющих взаимный интерес. По словам Дунетон, в документе стороны подтвердили поддержку Киева до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. "С этой целью мы продолжим сотрудничать с министерством обороны США в обучении, оснащении, консультировании и оказании помощи Вооруженным силам Украины", - добавила вице-канцлер. Первое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Эстонией и США было подписано в 2019 году. США также подписали аналогичный план двустороннего сотрудничества с Латвией и Литвой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, сша, эстония, украина, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, США, Эстония, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Эстония и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Эстония и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве на 2024-2028 годы

© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton FirstbrookВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton Firstbrook
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 дек - РИА Новости. Эстония и США подписали в Вашингтоне новое соглашение об оборонном сотрудничестве на 2024-2028 годы, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского военного ведомства.
Документ подписали вице-канцлер минобороны Эстонии Туули Дунетон и помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Валландер.
«
"В качестве подтверждения крепких союзнических отношений между Эстонией и США мы обновили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в центре внимания которого находится военное присутствие США в Эстонии, сотрудничество в сфере киберзащиты и совместные закупки вооружения для развития возможностей стран Балтии", - приводит пресс-служба слова Дунетон.
Соглашение также включает сотрудничество в проведении учений, развитии необходимой инфраструктуры для приема подразделений союзников по НАТО и в ряде других областей, представляющих взаимный интерес.
По словам Дунетон, в документе стороны подтвердили поддержку Киева до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. "С этой целью мы продолжим сотрудничать с министерством обороны США в обучении, оснащении, консультировании и оказании помощи Вооруженным силам Украины", - добавила вице-канцлер.
Первое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Эстонией и США было подписано в 2019 году. США также подписали аналогичный план двустороннего сотрудничества с Латвией и Литвой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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