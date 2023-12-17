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Помощника сенатора США, снявшего порно в конгрессе, уволили, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023
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10:33 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/ssha-1916281045.html
Помощника сенатора США, снявшего порно в конгрессе, уволили, пишут СМИ
Помощника сенатора США, снявшего порно в конгрессе, уволили, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023
Помощника сенатора США, снявшего порно в конгрессе, уволили, пишут СМИ
Младший помощник американского сенатора Бена Кардина Эйдан Маэсе-Черопски, который, по утверждениям СМИ, якобы снимал порнографию со своим участием в зале... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:33
2023-12-17T10:33
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Младший помощник американского сенатора Бена Кардина Эйдан Маэсе-Черопски, который, по утверждениям СМИ, якобы снимал порнографию со своим участием в зале заседаний сената, больше не работает в верхней палате конгресса США, сообщает газета Politico со ссылкой на офис Кардина. Ранее издание Daily Caller со ссылкой на полученную видеозапись сообщило, что помощник сенатора США снимал порнографические материалы в зале заседаний сената в Вашингтоне. По информации журнала Spectator, речь идет о помощнике главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бена Кардина. Издание Washington Examiner, в свою очередь, писало, что речь может идти о Маэсе-Черопски. "Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в сенате США", - цитирует газета текст заявления офиса сенатора. Как указывает издание, на странице Маэсе-Черопски в соцсети LinkedIn в пятницу была размещена запись, в которой он заявляет, что, хотя некоторые из его действий в прошлом "свидетельствовали о недальновидности", он "любит свою работу и никогда бы не проявил неуважения к рабочему месту". Также Маэсе-Черопски отметил, что "любые попытки" охарактеризовать его действия иначе являются "сфабрикованными", пообещав изучить доступные ему варианты юридических действий.
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в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
Помощника сенатора США, снявшего порно в конгрессе, уволили, пишут СМИ

Politico: помощника американского сенатора, снявшего порно в конгрессе, уволили

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Младший помощник американского сенатора Бена Кардина Эйдан Маэсе-Черопски, который, по утверждениям СМИ, якобы снимал порнографию со своим участием в зале заседаний сената, больше не работает в верхней палате конгресса США, сообщает газета Politico со ссылкой на офис Кардина.
Ранее издание Daily Caller со ссылкой на полученную видеозапись сообщило, что помощник сенатора США снимал порнографические материалы в зале заседаний сената в Вашингтоне. По информации журнала Spectator, речь идет о помощнике главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бена Кардина. Издание Washington Examiner, в свою очередь, писало, что речь может идти о Маэсе-Черопски.
«
"Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в сенате США", - цитирует газета текст заявления офиса сенатора.
Как указывает издание, на странице Маэсе-Черопски в соцсети LinkedIn в пятницу была размещена запись, в которой он заявляет, что, хотя некоторые из его действий в прошлом "свидетельствовали о недальновидности", он "любит свою работу и никогда бы не проявил неуважения к рабочему месту". Также Маэсе-Черопски отметил, что "любые попытки" охарактеризовать его действия иначе являются "сфабрикованными", пообещав изучить доступные ему варианты юридических действий.
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