Помощника сенатора США, снявшего порно в конгрессе, уволили, пишут СМИ
Politico: помощника американского сенатора, снявшего порно в конгрессе, уволили
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Младший помощник американского сенатора Бена Кардина Эйдан Маэсе-Черопски, который, по утверждениям СМИ, якобы снимал порнографию со своим участием в зале заседаний сената, больше не работает в верхней палате конгресса США, сообщает газета Politico со ссылкой на офис Кардина.
Ранее издание Daily Caller со ссылкой на полученную видеозапись сообщило, что помощник сенатора США снимал порнографические материалы в зале заседаний сената в Вашингтоне. По информации журнала Spectator, речь идет о помощнике главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бена Кардина. Издание Washington Examiner, в свою очередь, писало, что речь может идти о Маэсе-Черопски.
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"Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в сенате США", - цитирует газета текст заявления офиса сенатора.
Как указывает издание, на странице Маэсе-Черопски в соцсети LinkedIn в пятницу была размещена запись, в которой он заявляет, что, хотя некоторые из его действий в прошлом "свидетельствовали о недальновидности", он "любит свою работу и никогда бы не проявил неуважения к рабочему месту". Также Маэсе-Черопски отметил, что "любые попытки" охарактеризовать его действия иначе являются "сфабрикованными", пообещав изучить доступные ему варианты юридических действий.