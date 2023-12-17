https://ria.ru/20231217/ssha-1916281045.html

Помощника сенатора США, снявшего порно в конгрессе, уволили, пишут СМИ

Помощника сенатора США, снявшего порно в конгрессе, уволили, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023

Помощника сенатора США, снявшего порно в конгрессе, уволили, пишут СМИ

Младший помощник американского сенатора Бена Кардина Эйдан Маэсе-Черопски, который, по утверждениям СМИ, якобы снимал порнографию со своим участием в зале... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:33

2023-12-17T10:33

2023-12-17T10:33

в мире

сша

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Младший помощник американского сенатора Бена Кардина Эйдан Маэсе-Черопски, который, по утверждениям СМИ, якобы снимал порнографию со своим участием в зале заседаний сената, больше не работает в верхней палате конгресса США, сообщает газета Politico со ссылкой на офис Кардина. Ранее издание Daily Caller со ссылкой на полученную видеозапись сообщило, что помощник сенатора США снимал порнографические материалы в зале заседаний сената в Вашингтоне. По информации журнала Spectator, речь идет о помощнике главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бена Кардина. Издание Washington Examiner, в свою очередь, писало, что речь может идти о Маэсе-Черопски. "Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в сенате США", - цитирует газета текст заявления офиса сенатора. Как указывает издание, на странице Маэсе-Черопски в соцсети LinkedIn в пятницу была размещена запись, в которой он заявляет, что, хотя некоторые из его действий в прошлом "свидетельствовали о недальновидности", он "любит свою работу и никогда бы не проявил неуважения к рабочему месту". Также Маэсе-Черопски отметил, что "любые попытки" охарактеризовать его действия иначе являются "сфабрикованными", пообещав изучить доступные ему варианты юридических действий.

https://ria.ru/20231216/tramp-1916250463.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат)