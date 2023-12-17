Повод всегда найдется. Как США разбомбили страну ради "спасения президента"
Двадцать пять лет назад началась операция "Лис пустыни"
© AP Photo / Itsuo InouyeКлубы дыма на иракской военной базе недалеко от южного иракского города Эн-Насирия. 31 марта 2003 года
© AP Photo / Itsuo Inouye
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Двадцать пять лет назад американцы и британцы начали операцию "Лис пустыни". Подвергнув Ирак интенсивным бомбардировкам, Вашингтон проигнорировал мнение мировых держав, нарушил решения Совбеза ООН. И дело было не только в желании свергнуть Саддама Хусейна.
Запад против Хусейна
После поражения в войне в Персидском заливе в 1991-м иракского диктатора обязали закрыть программу разработки оружия массового поражения. Под наблюдением специальной комиссии ООН (ЮНСКОМ) в стране уничтожили 40 тысяч химических боеголовок, 700 тонн реагентов, 3600 тонн запрещенных химикатов и более сотни единиц оборудования для их производства.
© AP Photo / INAПрезидент Ирака Саддам Хусейн выступает с речью в Багдаде. 8 августа 1997 года
© AP Photo / INA
Президент Ирака Саддам Хусейн выступает с речью в Багдаде. 8 августа 1997 года
Тем не менее в Вашингтоне считали, что Багдад прячет часть боеголовок. Хусейн же рассчитывал на снятие санкций и шел навстречу инспекторам ЮНСКОМ. Один из них, Скотт Риттер, отмечал: президент Ирака преимущественно удовлетворял их просьбы, за исключением требований осмотра секретных объектов, связанных c его личной безопасностью.
В феврале 1998-го Хусейн все-таки пустил их и туда. Ничего, кроме роскоши, там не увидели. Но инспекторы не поверили, что в этих зданиях не было подвалов.
Одной из задач ЮНСКОМ был сбор данных для МИ-6, утверждал позднее Риттер. США и Великобритания хотели выставить иракского лидера международным преступником, чтобы максимально ослабить его режим и добиться свержения, пусть даже военным путем. "Я уверен, что к 1996-му по решению ООН мы разоружили Ирак на 95%", — подчеркивал Риттер. По его мнению, Запад просто искал повод для бомбардировок.
Разрушительное освобождение
Отношения между инспекцией ЮНСКОМ и Хусейном к октябрю 1998-го ухудшились. Взаимное недоверие усилилось. Как рассказывал глава комиссии Ричард Батлер, Вашингтон предложил ему вывести свою команду из страны во избежание жертв, поскольку война была неизбежной. В ноябре Багдад выразил готовность продолжить сотрудничество без предварительных условий. Но Клинтон уже подписал "Закон об освобождении Ирака".
© AP Photo / Jassim MohammedИнспекторы специальной комиссии ООН в Багдаде. 9 ноября 1998 года
© AP Photo / Jassim Mohammed
Инспекторы специальной комиссии ООН в Багдаде. 9 ноября 1998 года
Конгресс одобрил этот документ. Одним из ярых сторонников интервенции был сенатор от штата Делавэр Джо Байден. Он выступал не только за ракетные удары по Багдаду, но и за наземную операцию с физическим устранением иракского президента.
"В итоге нам придется начинать это в одиночку. <…> Надо, чтобы такие парни, как вы, в форме, вернулись в пустыню и уничтожили сукиного сына Саддама", — говорил Байден на парламентских слушаниях в сентябре 1998-го.
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
© AP Photo / Andrew Harnik
Джо Байден на съезде Демократической партии
По сведениям американского издания The Intercept, Байден убеждал Клинтона не опасаться широкомасштабных протестов в США в связи с этим. Шестнадцатого декабря Белый дом санкционировал военную операцию "Лис пустыни".
Ночной налет
В Вашингтоне не хотели, чтобы это была операция НАТО. Поэтому создали коалицию с Лондоном. Новый премьер Тони Блэр проводил политику в американском фарватере — договориться с ним было нетрудно. Одобрения ООН не просили. Для разведки союзники воспользовались контролем в небе Ирака бесполетных зон. Тактику основывали на технологическом превосходстве.
© Фото : Public domain / U.S. Air ForceПодготовка бомбардировщика B-1B к боевому вылету во время операции "Лис пустыни". 17 декабря 1998 года
Подготовка бомбардировщика B-1B к боевому вылету во время операции "Лис пустыни". 17 декабря 1998 года
Первые удары нанесли в ночь на 17 декабря. Всего в ходе операции применили почти 400 крылатых ракет "Томагавк" и AGM-86C. За два дня ВВС коалиции совершили около 650 боевых вылетов и сбросили 540 бомб. Задействовали в том числе пять стратегических бомбардировщиков В-52 и четыре В-1В. Самолеты базировались преимущественно на атомном авианосце "Энтерпрайз". Четырнадцать британских "Торнадо" поднимались в воздух с баз в Кувейте, недалеко от иракской границы.
Официальные цели — объекты хранения и производства химоружия. А именно: президентские дворцы, нефтяные заводы и военные лагеря. Из Багдада сообщили, что сбили десятки американских крылатых ракет. Пентагон это опроверг. У Ирака были только устаревшие системы ПВО, неспособные противостоять новейшим ракетами и самолетам. Но без казусов не обошлось. Один из "Томагавков" из-за сбоя упал в Иране, разрушив шесть домов.
© Фото : Public DomainАвианосец Enterprise ("Энтерпрайз")
© Фото : Public Domain
Авианосец Enterprise ("Энтерпрайз")
Удары прекратились 19 декабря. Всего поразили около ста объектов. По оценке Пентагона — 85 процентов намеченных целей. Половину полностью разрушили или серьезно повредили. В том числе штаб-квартиру иракской военной разведки, штаб и казармы республиканской гвардии, некоторые апартаменты Хусейна, здания управления военной промышленности и службы безопасности.
Вывели из строя систему спутникового вещания и телефонные линии, связывающие Ирак с внешним миром. Сровняли с землей военные базы вблизи границы с Иорданией и завод по производству беспилотников. Иракский диктатор прятался в убежище. В те дни он лишил доверия многих из своего окружения. Некоторых даже казнили, уверял бывший сотрудник ЦРУ Кеннет Поллак.
Подготовленную для наземной операции 30-тысячную группировку так и не задействовали. В итоге, по данным Пентагона, не погиб ни один военнослужащий США и Великобритании. Потери иракцев, по разным данным, — от 600 до 1600 человек.
Как в кино
За год до "Лиса пустыни" в США сняли фильм "Хвост виляет собакой", где главные герои отвлекают общественное внимание от обвинений президента в сексуальных домогательствах выдуманной войной с несуществующей террористической группой в Албании. Есть мнение, что схожий сценарий использовал Клинтон, опасавшийся импичмента из-за скандала с Моникой Левински.
Однако он добился переноса слушаний лишь на один день. Никаких дополнительных очков в конгрессе не приобрел. В то же время палата представителей подавляющим большинством (417 голосов против пяти) приняла резолюцию о безоговорочной поддержке военной операции. Правда, конгрессменов беспокоил вопрос: почему она началась именно сейчас?
© AP Photo / Doug MillsПрезидент Билл Клинтон покидает Белый дом в Милуоки. 1 июня 1993 года
© AP Photo / Doug Mills
Президент Билл Клинтон покидает Белый дом в Милуоки. 1 июня 1993 года
Белый дом серьезно рассчитывал на то, что часть умеренных республиканцев не поддержит импичмент. Демократы изо всех сил защищали Клинтона.
Палата представителей проголосовала за выдвижение против президента обвинений в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию. Но в январе 1999-го сенат большинством голосов отклонил импичмент, и Клинтон остался на посту до конца срока.
Вопреки международному праву
В Госдепе заявляли, что "Лис пустыни" может продолжаться столько, сколько потребуется, и без оглядки на международное сообщество. С Москвой не консультировались. Борис Ельцин осудил американо-британскую коалицию, отметив, что ранее принятые Совбезом ООН резолюции по Ираку не дают никаких оснований для акций, нарушающих принципы международного права.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкСовместная пресс-конференция президента России Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона в Хельсинки. 21 марта 1997 года
Совместная пресс-конференция президента России Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона в Хельсинки. 21 марта 1997 года
Министр иностранных дел России Сергей Иванов сказал, что конфликт в Ираке вызван действиями главы инспекторов ЮНСКОМ Батлера. "Под предлогом ликвидации оружия на самом деле наносится удар по той работе, которая осуществлялась на протяжении последних семи лет", — подчеркнул он.
Российских послов в Великобритании и США Юрия Фокина и Юлия Воронцова временно отозвали в Москву. Однако серьезного обострения никто не хотел. "Мы дали американцам понять, что спокойно смотреть на их художества не будем, — у нас тоже есть национальные интересы. Но возвращаться к конфронтации не стоит", — писал "Коммерсант", ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
Кроме России, с резкой критикой Лондона и Вашингтона выступили Франция, Италия, Индия, Иран, Китай. Поддержали американцев и британцев Япония, Канада, Австралия, Испания, Южная Корея. Германия выразила сожаление.
Вашингтон в очередной раз подтвердил курс на игнорирование мнения международного сообщества в военных вопросах. "Лис пустыни" нанес сильный удар по Ираку. В 2003-м операция "Иракская свобода" довершила начатое: американцы свергли и ликвидировали Хусейна.