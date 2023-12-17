https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916353028.html

Спецоперация, 17 декабря: ВС России уничтожили около 635 украинских солдат

Спецоперация, 17 декабря: ВС России уничтожили около 635 украинских солдат - РИА Новости, 17.12.2023

Спецоперация, 17 декабря: ВС России уничтожили около 635 украинских солдат

О ходе спецоперации и украинском плане Б — в материале РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T19:44

2023-12-17T19:44

2023-12-17T23:40

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

олег устенко

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и украинском плане Б — в материале РИА Новости.Атаки ВСУ на российские регионыУкраинские военные обстреляли село Теребрено в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мирные жители, по его словам, не пострадали. При этом в нескольких селах есть повреждение линии электропередачи, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России, добавил глава региона.Российские ПВО сбили два украинских самолетаСредства противовоздушной обороны в течение суток сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Елизаветовка в Николаевской области, Дружковка и Доброполье в ДНР.Помимо этого, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США. У Киева есть план БКиевский режим надеется, что помощь от Евросоюза поступит до 25 декабря, иначе Украине придется переходить к плану Б, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.Он назвал план Б многоуровневым: на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку.По словам Устенко, будет очень тяжело, "даже может возникнуть нервозность в министерстве финансов, но это позволит вырулить ситуацию на протяжении января". Ход спецоперации

https://ria.ru/20231217/ukraina-1916290600.html

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html

украина

киев

россия

донецкая народная республика

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украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, олег устенко, донецкая народная республика