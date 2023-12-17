Спецоперация, 17 декабря: ВС России уничтожили около 635 украинских солдат
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили около 635 украинских военных
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и украинском плане Б — в материале РИА Новости.
Атаки ВСУ на российские регионы
Украинские военные обстреляли село Теребрено в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мирные жители, по его словам, не пострадали. При этом в нескольких селах есть повреждение линии электропередачи, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России, добавил глава региона.
Российские ПВО сбили два украинских самолета
Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Елизаветовка в Николаевской области, Дружковка и Доброполье в ДНР.
Помимо этого, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США.
У Киева есть план Б
Киевский режим надеется, что помощь от Евросоюза поступит до 25 декабря, иначе Украине придется переходить к плану Б, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
Он назвал план Б многоуровневым: на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку.
По словам Устенко, будет очень тяжело, "даже может возникнуть нервозность в министерстве финансов, но это позволит вырулить ситуацию на протяжении января".
Ход спецоперации
- Украинская армия за сутки потеряла около 635 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка и шесть бронемашин на разных направлениях;
- Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ;
- Российские военные поразили пусковую установку системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Константиновка в ДНР и склады топлива для авиатехники противника на аэродроме Канатово в Кировоградской области и Староконстантино в Хмельницкой области.