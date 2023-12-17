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Спецоперация, 17 декабря: ВС России уничтожили около 635 украинских солдат - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 17.12.2023 (обновлено: 23:40 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916353028.html
Спецоперация, 17 декабря: ВС России уничтожили около 635 украинских солдат
Спецоперация, 17 декабря: ВС России уничтожили около 635 украинских солдат - РИА Новости, 17.12.2023
Спецоперация, 17 декабря: ВС России уничтожили около 635 украинских солдат
О ходе спецоперации и украинском плане Б — в материале РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T19:44
2023-12-17T23:40
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
олег устенко
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и украинском плане Б — в материале РИА Новости.Атаки ВСУ на российские регионыУкраинские военные обстреляли село Теребрено в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мирные жители, по его словам, не пострадали. При этом в нескольких селах есть повреждение линии электропередачи, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России, добавил глава региона.Российские ПВО сбили два украинских самолетаСредства противовоздушной обороны в течение суток сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Елизаветовка в Николаевской области, Дружковка и Доброполье в ДНР.Помимо этого, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США. У Киева есть план БКиевский режим надеется, что помощь от Евросоюза поступит до 25 декабря, иначе Украине придется переходить к плану Б, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.Он назвал план Б многоуровневым: на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку.По словам Устенко, будет очень тяжело, "даже может возникнуть нервозность в министерстве финансов, но это позволит вырулить ситуацию на протяжении января". Ход спецоперации
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916290600.html
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, олег устенко, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Олег Устенко, Донецкая Народная Республика
Спецоперация, 17 декабря: ВС России уничтожили около 635 украинских солдат

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили около 635 украинских военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и украинском плане Б — в материале РИА Новости.

Атаки ВСУ на российские регионы

Украинские военные обстреляли село Теребрено в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мирные жители, по его словам, не пострадали. При этом в нескольких селах есть повреждение линии электропередачи, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России, добавил глава региона.
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Вчера, 12:07

Российские ПВО сбили два украинских самолета

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Елизаветовка в Николаевской области, Дружковка и Доброполье в ДНР.
Помимо этого, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США.

У Киева есть план Б

Киевский режим надеется, что помощь от Евросоюза поступит до 25 декабря, иначе Украине придется переходить к плану Б, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
Он назвал план Б многоуровневым: на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку.
По словам Устенко, будет очень тяжело, "даже может возникнуть нервозность в министерстве финансов, но это позволит вырулить ситуацию на протяжении января".
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16 декабря, 08:00

Ход спецоперации

  • Украинская армия за сутки потеряла около 635 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка и шесть бронемашин на разных направлениях;
  • Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ;
  • Российские военные поразили пусковую установку системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Константиновка в ДНР и склады топлива для авиатехники противника на аэродроме Канатово в Кировоградской области и Староконстантино в Хмельницкой области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковОлег УстенкоДонецкая Народная Республика
 
 
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