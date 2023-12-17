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На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военных - РИА Новости, 17.12.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военных
Войска Украины потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:24
2023-12-17T14:24
2023-12-17T14:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - добавили в Минобороны.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военных
МО РФ: Киев за сутки потерял на Краснолиманском направлении до 90 военных