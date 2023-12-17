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На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военных - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 17.12.2023 (обновлено: 14:32 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916307133.html
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военных - РИА Новости, 17.12.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военных
Войска Украины потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:24
2023-12-17T14:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - добавили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военных

МО РФ: Киев за сутки потерял на Краснолиманском направлении до 90 военных

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики.
"Потери противника составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - добавили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 декабря, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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