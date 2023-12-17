https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916307133.html

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военных

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военных - РИА Новости, 17.12.2023

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военных

Войска Украины потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:24

2023-12-17T14:24

2023-12-17T14:32

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - добавили в Минобороны.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины