https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916260680.html
Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском
Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 17.12.2023
Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском
За прошлую неделю российские десантники овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами севернее Артемовска,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T04:34
2023-12-17T04:34
2023-12-17T04:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852635061_0:129:2896:1758_1920x0_80_0_0_80eb9eda38f6f70748c022bf15bab46b.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За прошлую неделю российские десантники овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами севернее Артемовска, сообщили в Минобороны."За минувшую неделю подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ овладели сетью опорных пунктов украинских формирований к северу от Артемовска", — подчеркнули в министерстве.Отмечается, что линия обороны ВСУ на этом участке представляла собой разветвленную сеть окопов и траншей с девятью опорными пунктами, капитально перекрытыми защитными конструкциями. На подавление сопротивления украинских военных у российских десантников уходило от 40 минут до двух суток, как на самом укреплённом опорном пункте. В Минобороны добавили, что за успешное выполнение боевых задач по штурму и зачистке укрепленных позиций ВСУ весь личный состав Тульских десантников, принимавших участие в выполнении задач, представили к государственным наградам.Как пояснил командир расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным "Шанс", потери среди российских военнослужащих благодаря артиллерийской подготовке, массовому использованию дронов-камикадзе, обученным штурмовым группам и грамотному планированию оказались минимальны. За работу в штурме позиций ВСУ "Шанса" наградили уже вторым орденом Мужества. "Хотя численное превосходство по личному составу было на стороне противника, нам удалось уничтожить даже прибывшие к ВСУ резервные подразделения. Большинство солдат противника бежало, а те, кто не успел и не сдался в плен — были уничтожены" — сказал "Шанс".
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916259568.html
https://ria.ru/20231216/vsu-1916228302.html
россия
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852635061_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_01743dbdae25673f714cc5a5bfba2a2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском
МО: десантники овладели сетью из девяти опорных пунктов ВСУ под Артемовском
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За прошлую неделю российские десантники овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами севернее Артемовска, сообщили в Минобороны.
«
"За минувшую неделю подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ овладели сетью опорных пунктов украинских формирований к северу от Артемовска", — подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что линия обороны ВСУ
на этом участке представляла собой разветвленную сеть окопов и траншей с девятью опорными пунктами, капитально перекрытыми защитными конструкциями. На подавление сопротивления украинских военных у российских десантников уходило от 40 минут до двух суток, как на самом укреплённом опорном пункте.
В Минобороны добавили, что за успешное выполнение боевых задач по штурму и зачистке укрепленных позиций ВСУ весь личный состав Тульских десантников, принимавших участие в выполнении задач, представили к государственным наградам.
Группировка войск "Запад" уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении
Как пояснил командир расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным "Шанс", потери среди российских военнослужащих благодаря артиллерийской подготовке, массовому использованию дронов-камикадзе, обученным штурмовым группам и грамотному планированию оказались минимальны. За работу в штурме позиций ВСУ "Шанса" наградили уже вторым орденом Мужества.
"Хотя численное превосходство по личному составу было на стороне противника, нам удалось уничтожить даже прибывшие к ВСУ резервные подразделения. Большинство солдат противника бежало, а те, кто не успел и не сдался в плен — были уничтожены" — сказал "Шанс".
СМИ: новое изобретение в ВС России стало кошмаром для ВСУ