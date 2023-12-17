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Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:34 17.12.2023 (обновлено: 04:57 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916260680.html
Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском
Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 17.12.2023
Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском
За прошлую неделю российские десантники овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами севернее Артемовска,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T04:34
2023-12-17T04:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За прошлую неделю российские десантники овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами севернее Артемовска, сообщили в Минобороны.&quot;За минувшую неделю подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ овладели сетью опорных пунктов украинских формирований к северу от Артемовска&quot;, — подчеркнули в министерстве.Отмечается, что линия обороны ВСУ на этом участке представляла собой разветвленную сеть окопов и траншей с девятью опорными пунктами, капитально перекрытыми защитными конструкциями. На подавление сопротивления украинских военных у российских десантников уходило от 40 минут до двух суток, как на самом укреплённом опорном пункте. В Минобороны добавили, что за успешное выполнение боевых задач по штурму и зачистке укрепленных позиций ВСУ весь личный состав Тульских десантников, принимавших участие в выполнении задач, представили к государственным наградам.Как пояснил командир расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным "Шанс", потери среди российских военнослужащих благодаря артиллерийской подготовке, массовому использованию дронов-камикадзе, обученным штурмовым группам и грамотному планированию оказались минимальны. За работу в штурме позиций ВСУ "Шанса" наградили уже вторым орденом Мужества. "Хотя численное превосходство по личному составу было на стороне противника, нам удалось уничтожить даже прибывшие к ВСУ резервные подразделения. Большинство солдат противника бежало, а те, кто не успел и не сдался в плен — были уничтожены" — сказал "Шанс".
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916259568.html
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безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском

МО: десантники овладели сетью из девяти опорных пунктов ВСУ под Артемовском

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Военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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Военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За прошлую неделю российские десантники овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами севернее Артемовска, сообщили в Минобороны.
«

"За минувшую неделю подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ овладели сетью опорных пунктов украинских формирований к северу от Артемовска", — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что линия обороны ВСУ на этом участке представляла собой разветвленную сеть окопов и траншей с девятью опорными пунктами, капитально перекрытыми защитными конструкциями. На подавление сопротивления украинских военных у российских десантников уходило от 40 минут до двух суток, как на самом укреплённом опорном пункте.
В Минобороны добавили, что за успешное выполнение боевых задач по штурму и зачистке укрепленных позиций ВСУ весь личный состав Тульских десантников, принимавших участие в выполнении задач, представили к государственным наградам.
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Как пояснил командир расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным "Шанс", потери среди российских военнослужащих благодаря артиллерийской подготовке, массовому использованию дронов-камикадзе, обученным штурмовым группам и грамотному планированию оказались минимальны. За работу в штурме позиций ВСУ "Шанса" наградили уже вторым орденом Мужества.
"Хотя численное превосходство по личному составу было на стороне противника, нам удалось уничтожить даже прибывшие к ВСУ резервные подразделения. Большинство солдат противника бежало, а те, кто не успел и не сдался в плен — были уничтожены" — сказал "Шанс".
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