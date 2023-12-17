https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916260680.html

Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском

Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 17.12.2023

Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском

За прошлую неделю российские десантники овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами севернее Артемовска,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T04:34

2023-12-17T04:34

2023-12-17T04:57

специальная военная операция на украине

безопасность

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артемовск

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воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За прошлую неделю российские десантники овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами севернее Артемовска, сообщили в Минобороны."За минувшую неделю подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ овладели сетью опорных пунктов украинских формирований к северу от Артемовска", — подчеркнули в министерстве.Отмечается, что линия обороны ВСУ на этом участке представляла собой разветвленную сеть окопов и траншей с девятью опорными пунктами, капитально перекрытыми защитными конструкциями. На подавление сопротивления украинских военных у российских десантников уходило от 40 минут до двух суток, как на самом укреплённом опорном пункте. В Минобороны добавили, что за успешное выполнение боевых задач по штурму и зачистке укрепленных позиций ВСУ весь личный состав Тульских десантников, принимавших участие в выполнении задач, представили к государственным наградам.Как пояснил командир расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным "Шанс", потери среди российских военнослужащих благодаря артиллерийской подготовке, массовому использованию дронов-камикадзе, обученным штурмовым группам и грамотному планированию оказались минимальны. За работу в штурме позиций ВСУ "Шанса" наградили уже вторым орденом Мужества. "Хотя численное превосходство по личному составу было на стороне противника, нам удалось уничтожить даже прибывшие к ВСУ резервные подразделения. Большинство солдат противника бежало, а те, кто не успел и не сдался в плен — были уничтожены" — сказал "Шанс".

https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916259568.html

https://ria.ru/20231216/vsu-1916228302.html

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безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф