https://ria.ru/20231217/soldaty-1916279393.html

Под дулом автомата. Сальдо рассказал о нежелании украинских солдат воевать

Под дулом автомата. Сальдо рассказал о нежелании украинских солдат воевать - РИА Новости, 17.12.2023

Под дулом автомата. Сальдо рассказал о нежелании украинских солдат воевать

Украинские бойцы демотивированы, они не хотят воевать и попадают на фронт против собственной воли, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:15

2023-12-17T10:15

2023-12-17T12:35

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украинские бойцы демотивированы, они не хотят воевать и попадают на фронт против собственной воли, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Все больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию, проводят так называемую "могилизацию", а не мобилизацию, а они не умеют воевать. Они не хотят воевать и не обучены. Поэтому бесчеловечное отношение к украинским гражданам напоминает нацизм, который Гитлером был навязан в Германии", — сказал он. По мнению губернатора, будущее украинской армии на фронте не имеет перспективы. "Сейчас у них как таковое осознание, что это победа во имя Украины, как они говорят, своей земли, она отсутствует. Люди демотивированы, которых загоняют силком. Ловят на дискотеках, начали студентов с пар забирать. В том же Киеве, который живет почти обычной жизнью, в спортзалах людей забирают. Уже дошло до того, что священникам вручают повестки — лишь только из-за того, что когда-то священник не покрестил чьего-то родственника", — добавил Сальдо. По его словам, сейчас в рядах украинской армии практически отсутствует мотивация. "Присутствует только одно — принуждение под страхом смерти. Поэтому все больше и больше людей открывают глаза, несмотря на давление пропагандистское, которое подавило другие все альтернативные мнения. Есть только одно мнение — Зеленского, и через его уста ему же вложенное натовским руководством", — констатировал собеседник агентства.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231217/vsu-1916262759.html

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в мире, украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины, киев