https://ria.ru/20231217/soldaty-1916279393.html
Под дулом автомата. Сальдо рассказал о нежелании украинских солдат воевать
Под дулом автомата. Сальдо рассказал о нежелании украинских солдат воевать - РИА Новости, 17.12.2023
Под дулом автомата. Сальдо рассказал о нежелании украинских солдат воевать
Украинские бойцы демотивированы, они не хотят воевать и попадают на фронт против собственной воли, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:15
2023-12-17T10:15
2023-12-17T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир сальдо
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762908925_0:158:3178:1946_1920x0_80_0_0_b03e76f0deaa0d590cabee5ae9113156.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украинские бойцы демотивированы, они не хотят воевать и попадают на фронт против собственной воли, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Все больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию, проводят так называемую "могилизацию", а не мобилизацию, а они не умеют воевать. Они не хотят воевать и не обучены. Поэтому бесчеловечное отношение к украинским гражданам напоминает нацизм, который Гитлером был навязан в Германии", — сказал он. По мнению губернатора, будущее украинской армии на фронте не имеет перспективы. "Сейчас у них как таковое осознание, что это победа во имя Украины, как они говорят, своей земли, она отсутствует. Люди демотивированы, которых загоняют силком. Ловят на дискотеках, начали студентов с пар забирать. В том же Киеве, который живет почти обычной жизнью, в спортзалах людей забирают. Уже дошло до того, что священникам вручают повестки — лишь только из-за того, что когда-то священник не покрестил чьего-то родственника", — добавил Сальдо. По его словам, сейчас в рядах украинской армии практически отсутствует мотивация. "Присутствует только одно — принуждение под страхом смерти. Поэтому все больше и больше людей открывают глаза, несмотря на давление пропагандистское, которое подавило другие все альтернативные мнения. Есть только одно мнение — Зеленского, и через его уста ему же вложенное натовским руководством", — констатировал собеседник агентства.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231217/vsu-1916262759.html
https://ria.ru/20231216/vsu-1916228302.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762908925_591:337:2871:2047_1920x0_80_0_0_61c52d2202ddaa7ea8e5b2183424f8c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Киев
Под дулом автомата. Сальдо рассказал о нежелании украинских солдат воевать
Сальдо: Киев загоняет солдат на фронт под дулом автомата
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украинские бойцы демотивированы, они не хотят воевать и попадают на фронт против собственной воли, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Все больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию, проводят так называемую "могилизацию", а не мобилизацию, а они не умеют воевать. Они не хотят воевать и не обучены. Поэтому бесчеловечное отношение к украинским гражданам напоминает нацизм, который Гитлером был навязан в Германии", — сказал он.
Побывавший в зоне СВО украинский журналист признал неприятную правду о ВСУ
По мнению губернатора, будущее украинской армии на фронте не имеет перспективы.
"Сейчас у них как таковое осознание, что это победа во имя Украины
, как они говорят, своей земли, она отсутствует. Люди демотивированы, которых загоняют силком. Ловят на дискотеках, начали студентов с пар забирать. В том же Киеве
, который живет почти обычной жизнью, в спортзалах людей забирают. Уже дошло до того, что священникам вручают повестки — лишь только из-за того, что когда-то священник не покрестил чьего-то родственника", — добавил Сальдо.
По его словам, сейчас в рядах украинской армии практически отсутствует мотивация.
«
"Присутствует только одно — принуждение под страхом смерти. Поэтому все больше и больше людей открывают глаза, несмотря на давление пропагандистское, которое подавило другие все альтернативные мнения. Есть только одно мнение — Зеленского, и через его уста ему же вложенное натовским руководством", — констатировал собеседник агентства.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
СМИ: новое изобретение в ВС России стало кошмаром для ВСУ